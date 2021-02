Fari auto, cos'è e come funziona il sistema di illuminazione Opel IntelliLux

Tutti i vantaggi della matrice di Led

Sicurezza a comfort sono alla base dello sviluppo dei fari IntelliLux ma non solo. Infatti, la matrice di Led lavora in modo tale che si crei un fascio di luce profondo (fino a 400 metri di profondità) e largo grazie all'azione congiunta dei segmenti che mostra in anticipo potenziali ostacoli, grazie anche alla funzione abbagliante automatica. Accendendosi solo quando necessario, inoltre, il consumo energetico è ottimizzato così come anche le emissioni; infatti, il sistema di illuminazione a matrice di Led permette di risparmiare fino a 0.7 g/km di CO2 secondo il ciclo di omologazione Wltp (1 g/km per il ciclo Nedc).

Infine, questa generazione di fari sono molto compatti e regalano ai designer la possibilità di dare libero sfogo (o quasi) alla creatività.

Quali modelli della gamma ne sono dotati

La tecnologia Opel IntelliLux si plasma in base ai singoli modelli, rispecchiando prerogative di utilizzo che inevitabilmente riflettono il carattere di ogni vettura. Sono disponibili dai veicoli più piccoli del segmento B fino a Insignia, l'ammiraglia appartenente al segmento D.

Nella prova su strada abbiamo guidato la nuova Opel Corsa-e, perfettamente equipaggiata per guidare in condizioni di bassa visibilità con i fari IntelliLux a matrice di Led (con otto moduli), offerti in opzione per 600 euro sugli allestimenti Gs Line ed Elegance mentre sono standard su Ultimate.

Per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, sulla nuova Corsa Opel offre anche i fari anteriori eco Full Led (lampade a Led senza tecnologia adattiva), estremamente efficienti. Ciascun faro consuma solo 13 Watt in modalità anabbagliante, con un risparmio di energia dell'81% rispetto ai fari alogeni. Sono di serie per Gs Line ed Elegance, oppure proposti a 500 euro sui rimanenti allestimenti.