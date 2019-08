Farmaceutica, 3mila assunzioni con profili 4.0

GUARDA IL VIDEO / Dall'Ict alla sanità: pronte oltre 15mila offerte di lavoro per i giovani

Nell’area produzione e supply chain, per fare un altro esempio, le nuove competenze richieste al direttore di produzione, al personale di linea produttiva, al supply chain manager, al responsabile del magazzino, agli ingegneri di processo/produzione riguarderanno in particolare l’uso di reti e sensori per la raccolta dei dati di produzione, l’uso di nuovi macchinari di additive manufacturing (stampanti 3D, prototipizzazione virtuale), l’analisi di dati complessi, l’uso di software di analisi predittiva per la manutenzione dei macchinari, le applicazioni di realtà aumentata per il monitoraggio delle linee, i software di machine learning e intelligenza artificiale per robot industriali. Anche nell’area di produzione e supply chain tuttavia saranno richieste figure professionali nuove: digital performance manager, ingegneri in grado di programmare algoritmi di big data per analizzare i flussi di produzione in tempo reale, ingegneri di telecomunicazione per la raccolta di dati, esperti di cybersecurity per proteggere la fabbrica dai danni di un fermo macchina causato da virus informatici, esperti di cloud per gestire i dati provenienti da fonti diverse, ingegneri in grado di programmare algoritmi di process automation per robot industriali.

Nell’area relativa al market access, poi, i ruoli classici del sales&account manager, del marketing manager, del channel manager e degli informatori scientifici, dovranno maturare competenze digitali. Anche in quest’area il mercato segnala una serie di profili professionali emergenti: profili del therapeutic area manager, del clinical project manager, del data analyst, del digital marketing manager, del web community manager e del network builder.

Per farsi trovare preparati, Farmindustria e Miur hanno avviato un programma per avvicinare gli studenti al comparto e per orientarli nelle scelte universitarie. «Hanno aderito 37 aziende, 10 scuole e oltre 200 ragazzi - ha ricordato Scaccabarozzi -. È un progetto di filiera. È stato poi sottoscritto un accordo con i sindacati del settore per orientare la forza lavoro del futuro».