Farmaci anticovid, a luglio le prime dosi più facili e meno costose

L’operazione Invitalia-Mise segna l’esordio del modello d’intervento delineato col decreto ‘Agosto' (art. 34 dl 104/2020), che prevede la possibilità per lo Stato di supportare la ricerca & sviluppo anti-Covid per far decollare un progetto ritenuto di importanza strategica: il farmaco Tls a base di anticorpi monoclonali, da iniettare intramuscolo, servirà a impedire che i contagiati si aggravino e finiscano in ospedale, e dunque a evitare le morti. La speranza è che gli anticorpi monoclonali non siano “aggrediti” dalle varianti del coronavirus: «Abbiamo già testato fisicamente la resistenza ad alcune varianti con risultati positivi», afferma Landi che sogna di chiamare il farmaco anti-Covid “SienaMad”, dal nome del laboratorio “Monoclonal antibody discovery” in cui è stato avviato il progetto.

Ora che si avvicina la conclusione della sperimentazione, Tls si appresta a scegliere il partner che farà la produzione degli anticorpi su larga scala, innanzitutto per il mercato italiano ed europeo e poi – in prospettiva - per i Paesi terzi. Menarini, che nello stabilimento di Pomezia (Roma) ha prodotto le tremila dosi servite per lo studio clinico (infialate da Ibi Lorenzini) e ora produrrà le 200mila dosi destinate allo Stato, resta il candidato più accreditato: nel caso, dovrebbe potenziare l’impianto attuale che conta un fermentatore da 1.500 litri per arrivare a 6-8.000 litri di volumi di fermentazione necessari per fare milioni di dosi. Se - come tutti sperano - gli anticorpi monoclonali selezionati da Tls impediranno lo sviluppo del Covid, e se gli effetti sull’uomo dureranno per almeno cinque-sei mesi, sarà un aiuto strategico alla campagna vaccinale: «Significherebbe avere più tempo per vaccinare la popolazione senza rischiare altri morti», conclude Landi.