Farmaci, in Campania da Soresa i pagamenti in soli 16 giorni

Tutto questo però è ancora da implementare. In realtà la piattaforma Sinfonia agisce come un punto centrale in cui vengono raccolti, archiviati e gestiti i dati provenienti da diverse fonti, come ospedali, strutture ambulatoriali, laboratori diagnostici e altre entità coinvolte nel sistema sanitario. Per ora vi accedono le strutture della sanità pubblica, anche se poche la utilizzano effettivamente. Ora Soresa sta coinvolgendo anche le strutture convenzionate . Il Centro unico di prenotazioni funziona, per lo più attraverso le farmacia, ma dovrebbe essere possibile accedervi per ciascun cittadino con Spid. La scelta del medico di famiglia dovrebbe avvenire tranmite app. In altre parole, per ciascun cittadino dovrà essere disponibile on line ( e in parte ciò avviene) un fascicolo elettronico. Il sistema è in via di costruzione, e pone la Campania tra le regioni italiane più virtuose nel cammino verso la digitalizzazione.

«Sul tema della Sanità Digitale – dice il presidente di Soresa Tommaso Casillo – la Regione Campania sta raggiungendo risultati davvero importanti, risultati a cui partecipiamo con il nostro contributo di advisor tecnologico. Il nostro obiettivo è il programma “Burocrazia Zero” che in tema di sanità significa entrare nelle case dei cittadini campani con i servizi sanitari digitali e con l’app “Campania in Salute” permettendo di prenotare visite specialistiche, ottenere prescrizioni e rinnovare i Piani Terapeutici, ottenere e rinnovare le esenzioni, scegliere e revocare il medico o il pediatra, pagare il ticket per le prestazioni».

Aggiunge Ettore Cinque, assessore al Bilancio, al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale e alla Informatizzazione dei processi contabili e gestionali in ambito sanitario: « Sulla digitalizzazione della sanità stiamo concentrando energie e importanti risorse. Alcuni servizi su cui stiamo lavorando cambieranno in senso positivo il rapporto tra cittadini e sanità».

Mentre Soresa lavora per portare la sanità campana nel futuro digitale, la stessa società finisce sotto i riflettori per un contratto di affitto per una nuova sede giudicato sospetto. È oggetto infatti di un esposto alla Procura della Repubblica da parte di Marcello Taglialatela, presidente dell’Associazione Campo Sud e politico della Destra sociale. Taglialatela denuncia che «Soresa volendo cambiare sede a seguito della scadenza del contratto di locazione, ne ha stipulato uno nuovo con la società immobiliare Fortower, scelta peraltro a trattativa privata. Una società – precisa il politico – costituita solo 20 giorni prima e che, solo dopo la firma della locazione, ha acquistato l’immobile».

