Farmaci, cibo e lusso salvano il made in Italy Nel 2019 crescita del 2,3% grazie soprattutto a questi comparti. Male la meccanica. Anno in frenata per la Germania, in corsa Svizzera, Stati Uniti e Giappone. Dicembre brillante per la Cina, prima del coronavirus di Luca Orlando

Alimentare, abbigliamento, soprattutto farmaci. A dicembre, così come per l’intero 2019, sono questi tre settori a “tirare la carretta” dell’export, permettendo al made in Italy di chiudere l’anno in crescita del 2,3%, risultato per nulla banale alla luce del contesto globale.

Brexit, dazi e più in generale la frenata del commercio internazionale non hanno impedito all’export tricolore di arrivare al nuovo record in valori correnti, quasi 476 miliardi di euro, 11 in più rispetto all’anno precedente. Per effetto in media di un aumento dei valori medi unitari, segnala l’Istat, mentre i volumi in senso lato cedono lo 0,8 per cento.

A dicembre il progresso è del 4,2% , con aumenti diffusi sia ai mercati extra-Ue che all’Europa, sia in Francia (+4,3%) che in Germania (+2,3%).

Nell'ultimo trimestre del 2019, rispetto al precedente, si rileva un aumento delle esportazioni (+0,9%) e una contrazione delle importazioni (-1,7%).



La diminuzione tendenziale dell’import (-2,2%) è dovuta al netto calo degli acquisti dai mercati extra Ue (-5,9%), mentre per quelli dai paesi dell'area Ue si registra un lieve aumento (+0,3%).



I comparti

Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla crescita tendenziale dell’export nel mese di dicembre si segnalano articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+23,9%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+10,4%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (+15,9%) e articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (+13,7%).