Farmaci e laboratori vanno in orbita: la nuova frontiera aerospaziale

Per Attemborough, «dal 2004 a oggi gli interessi non sono cambiati. Molto hanno sognato di viaggiare nello spazio, hanno letto i racconti degli astronauti e noi vogliamo offrire questi voli proprio per soddisfare questa esigenza. Il volo suborbitale è visto come qualcosa di durevole nel tempo e di possibile. Importante è soddisfare una serie di criteri. In primo luogo la sicurezza, poi l'efficienza per rendere l'offerta commercialmente valida, infine l'esperienza del cliente».

«Nei desideri della Virgin Galactic - dice ancora il manager - c'è un volo commerciale per passeggeri nel 2022. Le nostre ambizioni restano alte. Crediamo in questo business e avvieremo quest'esperienza nel New Mexico. Negli anni pensiamo di veder decollare questi voli suborbitali da molti spaziporti. Speriamo che il vostro faccia parte della serie».

AdP: quasi 30 milioni di investimenti

Quest'ultimo riferimento è a Grottaglie, in Puglia, che è stato già riconosciuto come primo spazioporto italiano. «Lo spazioporto di Grottaglie esiste e quindi se qualcosa accadrà dall'Italia, accadrà da qui. Serve perciò attenzione ed assicurare il giusto sostegno a questo percorso» commenta Giuseppe Acierno, presidente del Distretto tecnologico aerospaziale. «Abbiamo già investito 21 milioni in opere, piazzali, la nuova piattaforma uffici, il sistema di depurazione delle acque e il loro recupero, il sistema di cabina elettrica, la ristrutturazione dell'ex hangar Atitech - spiega Antonio Maria Vasile, vice presidente di Aeroporti di Puglia -. Adesso ne abbiamo pronti altri 9 per l'aerostazione dello spazioporto».

I droni al servizio dei cittadini

All'estero Israele si sta impegnando molto nello sviluppo delle tecnologie spaziali perché sempre più atterrino nella vita quotidiana. Ofer Lapid, technology leader del Naama (Urban Aerial Transport) presso l'Israel Innovation Authority, spiega che «stiamo lavorando molto con le autorità locali per modificare regole e aspetti normativi per permettere l'uso dei droni a servizio anche delle scuole, per consegnare beni e servizi e superare i problemi della vita quotidiana». «Dopo 700 voli in un anno, ne abbiamo fatti 2.000 in una settimana - prosegue Lapid -. Abbiamo preso una città e fatto tutto lì. È stato anche un Covid test. La nostra idea è che altre imprese, e anche il Distretto tecnologico aerospaziale della Puglia, possano lavorare insieme a noi».

“Israel National Drone Initiative”, in sigla Indi, «è ora il progetto concreto su cui stiamo lavorando con autorità locali, col corrispondente italiano dell'Enac - aggiunge Lapid -. Lanciato nel 2020, ha lo scopo di creare un ecosistema alla consegna eseguita dai droni che sia economicamente sostenibile».