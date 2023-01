Farmaci, con l’aumento dei costi difficoltà a produrre quelli con prezzi e margini più bassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’industria farmaceutica ha chiuso il 2022 con un record assoluto delle esportazioni, confermando la crescita superiore al 44% del valore dell’export dei primi dieci mesi, con un saldo estero attivo per 6,7 miliardi di euro. Crescita a due cifre anche per la produzione che nell’anno appena chiuso supererà la soglia del +10%, in linea con il dato Istat relativo ai primi dieci mesi (+10,7%). Partendo da questi elementi, dagli ordini e dalle considerazioni delle imprese, il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, fa previsioni positive per i primi mesi del prossimo anno. Non si lascia però prendere da facili entusiasmi ed elenca i molti “ma”, soprattutto sul fronte regolatorio e dei prezzi che rischiano di minare la competitività del settore e l’attrattività del nostro paese per gli investitori esteri, in un momento in cui i paesi stanno rafforzando la spesa dei farmaci e ci sono aree emergenti, come la Penisola Arabica che, grazie alle loro risorse e alla flessibilità regolatoria, nei prossimi dieci anni, attireranno le imprese e i migliori talenti.



L’incidenza dei costi sulla produzione

«A dicembre 2022 il prezzo del gas è tre volte superiore la media del 2021 e nel corso dell'anno ci sono stati picchi di aumento del 600%. A questo si aggiunge il fatto che per i principi attivi il nostro paese dipende per il 75% dal far east, da Cina e India in particolare. Un quadro che non facilita gli approvvigionamenti, soprattutto in questa fase. L’aumento dei costi di tutti i fattori della produzione e le difficoltà negli approvvigionamenti generano significative difficoltà a produrre per il 20% dei volumi», dice Cattani. Nelle scorse settimane abbiamo visto scarseggiare una serie di farmaci come per esempio gli antinfiammatori, gli antipiretici, gli antipertensivi, i diuretici, gli antibiotici di cui c’è stato un incremento forte della domanda per via degli alti livelli che hanno la circolazione di influenza e Covid. Si tratta di farmaci che «hanno prezzi molto bassi e con margini che sono stati abbattuti dall’incremento dei costi che ha creato un tema di sostenibilità produttiva. Di questo passo le aziende rischiano di chiudere. I farmaci cosiddetti etici in Italia hanno i prezzi medi più bassi d’Europa e hanno avuto un decremento del prezzo dell’1% a fronte di tutti gli aumenti che abbiamo affrontato. Questo lascia comprendere che la sostenibilità della produzione e la carenza di farmaci sono correlate», aggiunge il presidente di Farmindustria.

Le cause delle difficoltà produttive

Tra le cause più gravi e frequenti delle difficoltà produttive lamentate dalle aziende farmaceutiche ci sono la mancanza e gli shortages materiali nel 94% dei casi, l’aumento dei costi per energia e gas nell’89%, l’aumento dei costi dei fattori produttivi non energia/gas nell’81%. «In una scala da 1 a 10 le aziende segnalano un livello di gravità pari in media a 7,3 – osserva Cattani -. Per tutti gli input produttivi del resto i costi sono cresciuti di oltre il 50% in un anno, mettendo sotto pressione le aziende, con i prezzi dei farmaci rimborsabili che sono in calo dell'1% rispetto al 2021».

Il fronte regolatorio

In Italia c’è da sempre un tema di regole su cui per Farmindustria è necessario agire con un’ottica nuova, partendo dal presupposto che «i farmaci sono un investimento per i benefici diretti e indiretti che possono generare - sostiene Cattani -. Per questo non vi possono essere continui tagli con revisione dei prezzi e dei prontuari terapeutici perché così si mina la sostenibilità produttiva delle aziende in un settore dove c’è una competizione globale molto forte che fa sì che la domanda di principi attivi sia molto alta. Peraltro non va trascurato il fatto che noi paghiamo gli ingredienti attivi in dollari con un effetto detrimentale del cambio che va ad aggiungersi all'inflazione».

Gli imballaggi

Un tema, quello dei principi attivi, che va ad aggiungersi a quello degli imballaggi dei farmaci, ossia carta, plastica e alluminio e del waste packaging. «La proposta di legislazione che vorrebbe portare dal riciclo al riuso è folle. I nostri associati stanno facendo investimenti sui macchinari e deve essere chiaro quali sono necessari. Per il riuso o il riciclo? Chiediamo di mantenere la legislazione attuale, la direttrice principale deve essere quella del riciclo dove abbiamo aziende leader nella produzione di macchinari e tecnologie per imballaggi - sostiene Cattani -. Sono temi complessi che richiedono una visione alta e strategica del Governo per tutelare gli interessi del paese per continuare a garantire salute e sviluppo. Dopo anni di sostanziale immobilismo servono riforme importanti che mettano la salute in una posizione strategica, alzando il livello degli investimenti su questo settore».