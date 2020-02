Farmaci, il Lazio traina l’export. Più produzione e investimenti La regione è leader del settore sui mercati esteri con una quota del 42% e 60 aziende Janssen punta sul polo produttivo di Latina altri 58 milioni, AbbVie potenzia il sito con 130 milioni di Ernesto Diffidenti

4' di lettura

Il Lazio è primo in classifica nell’export di farmaci. Innovazione, ricerca, giovani e donne sono i punti di forza di imprese che hanno dimostrato in questi anni di far leva sul territorio per costruire la leadership economica e sociale. Una progressione di investimenti che si è tradotta in numeri vincenti: +50% è il dato di Farmindustria che conferma il boom dell’export farmaceutico nel periodo gennaio-settembre 2019 (rispetto allo stesso periodo del 2018) con una media manifatturiera che si ferma al pur significativo +21%. E se l’Italia nel suo complesso presidia da leader il mercato europeo dei farmaci grazie a una produzione che in valore supera i 32 miliardi di euro, il 42% dell’export parte proprio dal Lazio con punte a Latina (80%), Rieti (69%) e Frosinone (56%).

LA MAPPA DELLA FARMACEUTICA LAZIALE

«Il Lazio aumenta la propria propensione verso i mercati esteri e valorizza sempre più la propria vocazione internazionale», commenta il presidente della Regione, Nicola Zingaretti sottolineando il traino dei settori più innovativi, a partire dalla farmaceutica, «che in questi anni abbiamo aiutato a crescere mettendo a disposizione fondi europei e regionali come non era mai stato fatto prima». Ma ora, per Zingaretti, «è il momento di accelerare» proiettando le imprese verso l’esterno e attraendo investimenti. «In primo luogo – spiega il governatore - dovremo sfruttare tutte le potenzialità del Piano per l’internazionalizzazione, con cui la Regione per il 2020 mette a disposizione delle aziende del Lazio 7,5 milioni di euro; dall’altra, mettendo a regime l’Unità di sviluppo “Invest in Lazio”, per dare supporto a multinazionali e investitori stranieri».

L’industria farmaceutica è pronta a raccogliere la sfida. Janssen Italia è tra le principali industrie farmaceutiche attive nel Lazio. A Latina è situato lo stabilimento che quest’anno ha battuto il suo record di produzione, arrivando a 4 miliardi di pillole grazie a investimenti di 115 milioni dal 2012 al 2017 cui ne saranno aggiunti altri 58 milioni dal 2018 al 2021.

«Due anni fa abbiamo esteso la superficie del nostro stabilimento di Latina a 136 mila metri quadri ed ogni giorno lavoriamo per esser sempre più competitivi – afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen Italia – . Vogliamo continuare ad essere un polo produttivo di eccellenza mondiale mettendo a frutto le competenze italiane. Il nostro intento è quello di arrivare a produrre cinque miliardi di compresse nel 2021, puntando sempre più sull’export, fino ad arrivare a quota 95% sul totale della produzione nostrana».

Lo stabilimento della multinazionale AbbVie è situato poco distante. Presente nel nostro paese dal 1949, dapprima come Abbott, l’azienda in Italia conta circa 1.500 persone, di cui 900 impegnate nel sito produttivo di Campoverde di Aprilia (Lt) che si estende su una superficie di 270mila mq ed esporta oltre l’80% della suoi prodotti in oltre 110 paesi.