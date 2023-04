Farmaci, medicine più accessibili e meno care con la riforma Ue

I tempi di approvazione

La parola passa ora, a un anno scarso dalle elezioni, all’Europarlamento e ai governi, che già nei mesi scorsi si sono posizionati facendo presagire uno scontro a più livelli.

La revisione della legislazione farmaceutica europea presentata dalla Commissione Ue, se approvata, avrà conseguenze pesantissime sulla competitività e sull’attrattività dell’industria farmaceutica in Europa e in Italia, quindi sugli investimenti e sull’occupazione, sostiene però Farmindustria secondo la quale gli effetti potranno tradursi anche in un minore accesso alle cure e all’innovazione per i cittadini. Per le aziende l’indebolimento della proprietà intellettuale con la riduzione della data protection ha rischi certi per investimenti e innovazione, «assolutamente non compensati dal nuovo sistema di incentivi, assai complicato da attivare e dai risultati incerti per le aziende».

Le critiche delle industrie farmaceutiche

L’idea di accorciare da 10 a 8 anni la durata standard dell’esclusiva cui beneficia l’industria farmaceutica, è insorta l’Efpia, l’associazione di categoria delle industrie farmaceutiche Ue, «mina lo sviluppo e la ricerca» con ricette «impraticabili e destinate a fallire». E anche per Farmindustria «l’indebolimento della proprietà intellettuale ha rischi certi per investimenti e innovazione, assolutamente non compensati dal nuovo sistema di incentivi, assai complicato da attivare e dai risultati incerti per le aziende».

Il plauso dei consumatori

Di tutt’altro segno la reazione delle associazioni dei consumatori, che invece vedono nella misura la possibilità di «rendere più facile e veloce per i pazienti avere accesso a farmaci generici più economici».

