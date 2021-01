Farmaci, piano da 1,5 miliardi per riportare le filiere in Italia

«L’Italia - è in grado di produrre il 90% circa di tutte le molecole di cui l’Europa ha bisogno – spiega Paolo Russolo, presidente di Federchimica Aschimfarma -. Siamo una eccellenza, abbiamo tutte le tecnologie e le competenze. Ora, per il successo dell’iniziativa, è necessaria l’identificazione da parte delle agenzie europee dei principi attivi su cui produttori ed enti regolatori devono concentrarsi».

Molte carenze, in Italia e in Europa, come spiega Paola Testori, advisor manager di Alisei, si sono già manifestate. Per esempio per il salbutamolo (broncodilatatore), per la metformina (antidiabetico), per l’atorvastatina (cardiovascolare), per il diclofenac (antinfiammatorio). Carenze ci sono state anche per gli anestetici da usare nelle terapie intensive.

«L’esperienza della crisi pandemica – spiega Massimo Scaccabarozzi – conferma la strategicità dell’industria farmaceutica. Le imprese del farmaco hanno piani di investimenti aggiuntivi per oltre 4 miliardi in tre anni. Parliamo di progetti attuabili rapidamente e che prevedono partnership pubblico-private, aumento dell’occupazione, nuovi profili professionali. Per questo gli strumenti attuativi del Next Generation Ue crediamo che debbano dare il giusto spazio alla farmaceutica e siamo pronti a lavorare con le istituzioni». Reshoring, in questo caso, non significa necessariamente un ritorno in patria delle produzioni delocalizzate. L’obiettivo, come osserva Scaccabarozzi, «è il rafforzamento della nostra produzione, perché di fronte all’emergenza possiamo avere impianti sul territorio nazionale e garantire l’approvvigionamento del servizio sanitario».

Un esempio arriva dalla Francia, che con il piano France Relance ha destinato 720 milioni per il potenziamento sul territorio nazionale di industrie strategiche come quella farmaceutica. «Con la pandemia il problema si è acuito perché il nostro sistema sanitario è stato costretto ad andare all’estero – osserva Enrique Hausermann, presidente di Egualia -. Ma si pone anche un tema di competitività con altri Paesi europei che stanno investendo per questo motivo sulla filiera». L’Italia, insieme alla Germania, ha il primato in Europa per la produzione in questo settore. «Una leadership – conclude Hausermann – che dobbiamo mantenere».