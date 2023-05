Farmaci, robot e app mediche per una storia manageriale diversa dalle altre

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Lo so che ci sarà sempre il retropensiero. Io sono l’amministratore delegato del gruppo Angelini e sono il marito di Thea Paola, la figlia di Francesco Angelini. Non importa. Contano adesso i risultati. Conta il mio percorso professionale da professore e da avvocato d’affari prima di incontrare mia moglie e di decidere insieme che poteva avere un senso per me entrare in azienda. Contano i meccanismi di governo societario. Con un consiglio di amministrazione formato, oltre che da me e da Thea, da esponenti molto autorevoli del settore. E con una managerializzazione del gruppo sempre più intensa. Per esempio, con la costituzione di un dipartimento per l’M&A, le fusioni e le acquisizioni, di una ventina di specialisti, che ci rende indipendenti dalle banche d’affari e dalle società di consulenza nei nostri progetti di crescita per linee esterne». Sergio Marullo di Condojanni parla con tranquillità della sua condizione di marito («siamo entrambi molto religiosi, ci siamo sposati nel 2017 dai francescani di Assisi, i nostri figli sono Francesco di tre anni e Maria di due anni, ci piacerebbe tanto allargare ancora la famiglia») e di amministratore delegato («io non ho una azione, l’impresa è al 100% della famiglia Angelini, non esiste alcun socio di minoranza»), anche se per una volta – a pagare il dazio del pregiudizio – è un uomo e non una donna.

Siamo nella sede del gruppo Angelini Industries di Viale Amelia, un tempo campagna fuori Roma, inghiottita dall’espansione della città e trasformata dagli anni 70 in un quartiere popolare e tranquillo. Qui si rinnova la tradizione delle foresterie dove un tempo consumavano con gli ospiti i loro pranzi gli industriali e i banchieri italiani. In questa assonanza funzionale, esiste una dimensione di affinità evolutiva fra la Pirelli dei Pirelli e la Fiat degli Agnelli e le multinazionali sbocciate dal medio capitalismo famigliare italiano durante il periodo aureo della globalizzazione negli anni 90, che stanno cercando una istituzionalizzazione anche del desinare e del ricevere.

L’antipasto è notevole: capesante con zenzero candito e pepe rosa, gocce di crema di piselli alla menta con bianco di seppia ed il suo nero, anello di pasta fredda con scampi e caviale, parmigiana scomposta al cucchiaio e gambero in tempura con salsa in agrodolce.

Sergio Marullo di Condojanni ha una personalità strutturata. In un Paese segnato da secoli di maschilismo antifemminile, lui contrasta il paradossale rovesciamento delle parti in due modi che contribuiscono in maniera decisiva allo sviluppo della Angelini. Il primo è operativo-strategico: si realizza nei risultati e si sostanzia con la trasformazione in azione industriale di un percorso professionale non banale, condotto per la prima parte con Natalino Irti, uno degli avvocati di ambiente romano di maggiore spessore culturale e allo stesso tempo più coinvolti in contratti, arbitrati e consigli di amministrazione. Il secondo – più psicologico, ma nella complessità della sua posizione non meno importante – è il profilo del suo specifico ceppo di provenienza, che appartiene alla tradizione delle famiglie siciliane che non hanno avuto un epilogo alla Gattopardo. La maggior parte di loro è finita – per ricchezza e posizione sociale – come il cane del principe di Salina: «Se si fosse ben guardato nel mucchietto di pelliccia tarlata si sarebbero viste due orecchie erette, un muso di legno nero, due attoniti occhi di vetro giallo: era Bendicò, da quarantacinque anni morto, da quarantacinque anni imbalsamato, nido di ragnatele e di tarme, aborrito dalle persone di servizio che da decenni ne chiedevano l’abbandono all’immondezzaio», scrive Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La famiglia di Sergio si è peraltro sottratta a questo finale.

In tavola viene servita pasta con pesto, fagiolini e pinoli tostati. Il vino è un Bertani Soave Original Vintage del 2021. La famiglia di Sergio non è stata inghiottita dalla Storia, ma è ben inserita nel Novecento siciliano e italiano. E, quindi, nella strutturazione della sua personalità avere un passato influisce, senza però renderlo ciecamente vanitoso: «Le famiglie di mio padre e di mia madre sono antiche. Proprietari terrieri da parte di mio papà Francesco. Nobili di origini normanne da parte di mia madre Michaela, che è una Stagno d’Alcontres. I terreni su cui sorse la raffineria dell’Eni a Milazzo nel Secondo dopoguerra erano in origine nostri. La nostra azienda agricola è a Milazzo, dove abbiamo diecimila piante di ulivo, limonaie e aranceti». Il nonno materno Ferdinando era un democristiano eletto nel 1955 deputato all’Assemblea regionale siciliana e nominato assessore al Bilancio e all’Agricoltura, che nel 1963 diventa presidente della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele, la banca di proprietà della Regione Siciliana. Il nonno paterno Sergio nel 1951 è eletto deputato all’Assemblea regionale siciliana nelle liste del Movimento Sociale Italiano. Nel 1955 è rieletto, ma nel Partito Nazionale Monarchico, e nel 1958 partecipa come assessore al turismo e allo sport della prima giunta di Silvio Milazzo, che costruisce una coalizione priva della Democrazia Cristiana. Nel 1964 aderisce al Psiup e nel 1968 entra in Senato come indipendente nelle liste del Partito Comunista: «Era un personaggio imprevedibile e carismatico. Un grande oratore che riempiva le piazze di siciliani di ogni ceto sociale, dai maggiorenti come lui ai contadini. Lo chiamavano il barone rosso».