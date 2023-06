Farmacia Loreto lancia la spedizione veloce in 90 minuti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Farmacia Loreto, portale e-commerce del gruppo Farmacie Italiane, è da 20 anni uno delle più importanti farmacie online italiane con una community di oltre 7 milioni di visitatori mensili da tutto il territorio nazionale.

L'acquisizione del portale è stato uno dei primi passi dell'ingresso sul mercato farmaceutico di F2i SGR, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali strategici, e ha costituito un asset fondamentale nella costruzione del nuovo gruppo, nato nel 2018 con l'acquisizione sul territorio della capitale di 10 farmacie e 12 parafarmacie.

Dopo il cambio di proprietà, il posizionamento strategico di farmacialoreto.it ha subito dei progressivi cambiamenti determinati dalla necessità di integrare la sua presenza in un'ottica multicanale, in cui la sinergia con le farmacie sul territorio diventa un valore aggiunto per gli utenti e per il gruppo stesso.





In questo senso si è partiti da un parziale re-branding per rimarcare la connessione tra la farmacia online e il brand Farmacie Italiane per poi assistere ad una sempre più profonda integrazione tra retail tradizionale e digitale espressa dalla proposta di “click and collect” posticipato e immediato che, con il ritiro in farmacia, consente di generare importanti opportunità di cross-selling abbandonando la visione conflittuale tra e-commerce e farmacia fisica.

Gli utenti dimostrano sempre di più di scegliere il canale di acquisto in base alla loro “convenience” del momento e il futuro passa attraverso un'esperienza di acquisto fluida e multicanale in cui il pubblico sceglie liberamente usufruendo di una vasta gamma di prodotti e di soluzioni di delivery.





Ed è proprio di questi giorni il lancio di un nuovo servizio denominato “FAST” (https://farmacialoreto.it/fast) che offre all’utente la consegna veloce dei prodotti entro 90 minuti nelle città coperte da Farmacie Italiane. Ed ecco che a Milano, Bologna, Roma e provincia, Parma, Napoli e provincia, Genova, Pescara, Catania, Siracusa e Palermo, gli utenti potranno scegliere di ricevere a casa in meno di un’ora e mezza oltre 27mila referenze sulle 170 mila presenti nel catalogo.





Farmacie Italiane punta ad arrivare a raggiungere in tempi brevi il tetto rimarchevole di 50 mila referenze in tempi molte brevi e intanto punta sul rafforzare una rete logistica piuttosto complicata che consentirà nel tempo di coprire tutto il territorio nazionale e di abbassare ulteriormente le tempistiche di consegna.

Il costo del servizio “FAST” è di 4,99 euro ma diventa gratuita per ordini superiori a 29,90 euro.





SI tratta di una novità coerente con la linea di sviluppo di una identità di brand multicanale sempre più forte e che si esprime anche attraverso la programmazione delle attività di live-streaming che stanno ottenendo un successo oltre le aspettative. Il format prevede una diretta condotta da una farmacista del gruppo che interagisce con un ospite per presentare un brand o discutere di un tema legato al benessere o alla bellezza. Un nuovo modo di estendere la professione del farmacista al di là della farmacia fisica e di fondere l'esperienza di acquisto tradizionale con quella digitale.