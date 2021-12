Farmacie, business in crescita fra tamponi e medicinali. Ma non è sempre boom di guadagni

Qual è il giro d’affari che emerge da questa emergenza? Al momento è difficile quantificarlo per tutto dicembre, ma Iqvia (una multinazionale di servizi alle case farmaceutiche) fornisce dei dati: nella settimana 6-12 dicembre i tamponi in farmacia hanno rappresentato 7,1 milioni di euro, rispetto a 6,3 della settimana precedente, 2,4 milioni per mascherine (dato in calo) e 365mila euro per igienizzanti (anche questo in calo).

Una media di 50 test al giorno per esercizio

Numeri parziali ma soprattutto che non comprendono la sbalorditiva impennata della settimana di Natale e quella in corso: un esercizio medio esegue almeno 50 tamponi al giorno – il 70% rientra in questa fascia – quindi un giro d’affari che può arrivare anche a 20mila euro al mese, mentre le più grandi moltiplicano la cifra. In novembre i ricavi da test in farmacia – dati Iqvia - sono stati 30milioni, 28 in ottobre e 17 in settembre.

Sui vaccini la questione è più complicata: non tutte le regioni hanno siglato accordi con le farmacie per somministrare le dosi, ma si tratta di diverse migliaia. «C’è un elemento che voglio aggiungere - dice Tobia - che riguarda il ruolo svolto dei farmacisti e il loro personale impegnato nei test nel convincere le persone a vaccinarsi».