Farmacie e vendita diretta strategiche per Witt Italia

La pandemia non ha fermato Witt Italia Group specializzato in cosmesi, integratori e igiene per la casa declinati in versione green con i marchi Erboristeria Magentina e Armonie di Bellezza. Il 2020, infatti, ha segnato un + 27% del fatturato aggregato nonostante tre mesi di interruzione dell’attività commerciale.

«Ancora più che in passato le persone cercavano sicurezza e qualità per il loro benessere, valori già consolidati della nostra reputazione presso la clientela – sottolinea Aristide Artusio fondatore e ceo di Witt Italia Group -. I luoghi elettivi della vita nell’anno del Covid 19 erano farmacie e casa e noi c’eravamo. Questi due canali sono stati fortificati in modo naturale. Il grande impegno dell’azienda che ha risposto immediatamente formulando igienizzanti, affiancando il settore ospedaliero e collaborando con il mondo accademico, ha reso ancora più evidente la nostra filosofia e la propensione alla cura che abbiamo sempre avuto».

Il gruppo piemontese è uscito rafforzato da un anno pesante per l’economia mondiale reagendo alle emergenze con la realizzazione di igienizzanti per 90 tonnellate già in occasione del primo lockdown: «Non è stato pensato solo in termini di prodotto, ma anche di servizio alla collettività – spiega Artusio –. Abbiamo fornito gratis più di 13 tonnellate di igienizzante alla Protezione Civile e ad alcuni ospedali, un bene che era necessario e introvabile, poi è stato distribuito sia in forma di gel che spray, in tutto il Paese».

Erboristeria Magentina è cresciuta in termini di volumi di vendita a cascata su tutti i prodotti, aumentando il numero dei clienti e traducendosi in un + 33% di incremento del fatturato. Un asse chiave è stato il canale delle farmacie e delle parafarmacie, luogo elettivo d’acquisto anche per la garanzia degli standard di sicurezza che rappresenta, infatti il numero di clienti è cresciuto del 60% e questo ha fatto sì che oggi abbia un peso nella distribuzione allineato con le erboristerie.

Il canale distributivo di Witt Italia Spa, la vendita diretta, non solo non ha avuto flessioni, ma è aumentato. La casa per gli Italiani è diventata un luogo multifunzione e rifugio: la crescita è stata pari al 18% e il numero dei venditori a domicilio è aumentato del 34%.