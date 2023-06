Farmaco per la Sla: il comitato europeo verso parere negativo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali) va verso parere negativo sulla richiesta di autorizzazione in commercio di AMX0035, il trattamento per la Sla di Amylyx Pharmaceuticals. La richiesta di approvazione presentata si basa sui dati dello studio clinico Centaur, trial randomizzato, multicentrico su 137 pazienti affetti da Sla, che sono stati alla base dell’approvazione completa ricevuta dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense e dell’approvazione con condizioni da parte di Health Canada.

«Non siamo d’accordo con l’attuale opinione espressa dal Chmp e rimaniamo fiduciosi nei dati dello studio Centaur. Se alla fine dovesse essere emesso un parere negativo, intendiamo richiedere una procedura formale di riesame», ha dichiarato Tammy Sarnelli, Global Head, Regulatory Affairs and Clinical Compliance di Amylyx.

La sclerosi laterale amiotrofica, considerata ancora rara, in Italia colpisca circa 6 persone ogni 100mila e in Europa (compreso il Regno Unito) si stima che vivano più di 30.000 persone con la Sla.

Intanto, oggi, al Policlinico Gemelli, la sede romana del network nazionale Centri Clinici NeMO esperti e operatori territoriali si sono confrontati sulla cura della sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Solo nell'ultimo anno, la rete Nemo ha attivato 36 studi clinici sulla Sla e preso in carico oltre 2.500 persone con la patologia. Tra i temi affrontati negli interventi dei 5 clinici esperti del network Nemo - spiega Nemo in una nota - si distinguono: approcci innovativi negli studi clinici sulla Sla; nuovi biomarcatori per la malattia; identificazione precoce dei sintomi.

L'evento ha il patrocinio dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) Onlus, nell'ambito delle celebrazioni dei suoi 40 anni di attività, di Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Policlinico universitario Fondazione Gemelli.