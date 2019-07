Farmindustria: la produzione cresce, ora una nuova governance Il ministro della Salute interviene all'assemblea e assicura: non ci saranno nuovi tagli. Presto la revisione del Prontuario farmacautico di Ernesto Diffidenti

Scaccabarozzi: terapie personalizzate basate sul profilo genetico

Continua a crescere il valore della produzione farmaceutica che nel 2018 ha raggiunto quota 32,2 miliardi di euro, con un incremento del 3,2% rispetto all'anno precedente. Merito soprattutto dell'export (+4,7% rispetto al 2017, a quota 26 miliardi) ma anche degli investimenti in ricerca e sviluppo (3 miliardi), nonché dell'efficienza del sistema produttivo italiano che resta primo in Europa.

Il quadro delineato dal presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, mette in luce un sistema vitale che entro pochi anni, tuttavia, sarà chiamato ad una riforma radicale. “Entro il 2025, ci sarà una rivoluzione nella risposta ai bisogni di salute - spiega -. Con una centralità della persona davvero concreta e livelli di benessere più elevati”. Un vero e proprio “Rinascimento dell'innovazione” testimoniato da un numero crescente di nuovi medicinali approvati a livello internazionale: se tra il 2014 e il 2018 ogni anno nel mondo, i nuovi farmaci erano 46, nei prossimi cinque anni saranno in media 54 . L'Italia ha tutte la carte in regola per essere competitiva a livello globale che vede protagonisti grande economie, come quelle americana e cinese, ma anche piccoli Paesi come Israele e Singapore.

È tempo di una nuova governance

Ma secondo Scaccabarozzi è giunto il momento di abbandonare le vecchie logiche e puntare dritti verso una nuova governance. “Il recente accordo tra Farmindustria e Regioni insieme al ministero della Salute, per il pagamento di 2,4 miliardi di euro relativi al payback - afferma -può aprire una rinnovata fase cooperativa se rimarrà vivo quel metodo di dialogo che esclude decisioni unilaterali”. Un Patto che deve avere uno sviluppo su altri fronti: “La nuova governance farmaceutica, adatta ai tempi, le risorse adeguate anche con la conferma dei fondi per i medicinali innovativi, l'equo accesso alle terapie su tutto il territorio nazionale, la tutela del brevetto e il valore del marchio, il riconoscimento del nostro ruolo industriale”.

Il presidente di Farmindustria parla di “evidente sottofinanziamento della spesa farmaceutica pubblica pro capite in Italia, ancora oggi inferiore alla media dei big europei di oltre il 25%”. Per Scaccabarozzi mettere le persone al centro “significa offrire risorse adeguate”. Anche i prezzi dei medicinali “sono più bassi di circa il 15-20% rispetto alla media dei big Ue con un calo progressivo del 33% dal 2001 con un'inflazione salita del 32,5%”.

Calcolare il costo dei farmaci in base ai benefici

In questo scenario, che deve prevedere comunque la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale, Scaccabarozzi propone un modello di spesa sostitutiva e non aggiuntiva. “Siamo pronti a parlare della sostenibilità delle nuove terapie - sottolinea - discutendo schemi di remunerazione secondo la cosiddetta Value Based Healthcare, che prevede il pagamento della terapia in base al beneficio che ne trae il paziente. E lo Stato, le Regioni devono essere disponibili a calcolare i minori costi che generano sui servizi”. Insomma, bisogna misurare il costo dei nuovi farmaci (ce ne sono 16mila in fase di sviluppo, alcuni con elevato potere innovativo come le Car-T) “con la riduzione delle spese connesse all'assistenza, la diminuzione del numero dei ricoveri, la prevenzione e il rallentamento delle patologie”.