Farmindustria, Scaccabarozzi: «Sono 1.500 i miliardi di dollari pronti a essere investiti in ricerca nel mondo dal 2020 al 2026»

Più di 34 miliardi di euro. È questo il valore della produzione nel 2020 dell'industria farmaceutica in Italia, che emerge dal report presentato all’assemblea di Farmindustria. L’Italia, dunque, è ai primi posti nell'Unione Europea, con Francia e Germania. «Un podio - sottolinea il report - ai vertici della Ue raggiunto - anche quest'anno - grazie alla capacità delle aziende di coniugare alti livelli qualitativi, innovazione, produzione di valore aggiunto e di attrarre rilevanti investimenti nazionali ed esteri. La crescita della produzione è interamente legata all'export, +74% tra il 2015 e il 2020, e all'aumento dei valori medi dei farmaci esportati (+50%). Mentre il mercato interno è compresso e in calo nel 2020.

Il mondo investirà 1.500 miliardi dollari entro il 2026



«Sono 1.500 i miliardi di dollari pronti a essere investiti in ricerca nel mondo dal 2020 al 2026. Il valore di quasi 7 Pnrr. Credo che si debba avvertire tutta la responsabilità di attirarli il più possibile nel nostro Paese», ha detto Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, durante il discorso in occasione dell’Assemblea pubblica dell’associazione in corso a Roma. «L'Italia può farcela - ha detto - perché è un giacimento di risorse ed eccellenze nelle Life Sciences con realtà industriali poco note o addirittura sconosciute talvolta anche agli addetti ai lavori. Non dimentichiamo che siamo coinvolti nelle fasi produttive di diversi vaccini anti-Covid. Abbiamo progetti di eccellenza per gli anticorpi monoclonali da imprese italiane, multinazionali e in partnership tra loro».

Italia sede di ricerca e produzione

Scaccabarozzi ha ricordato che il Paese «fa parte della rete internazionale di produzione di antivirali ed è all'avanguardia nelle pubblicazioni biomediche, nei test rapidi e negli studi clinici. Ed è anche sede di ricerca e produzione, con veri e propri centri di eccellenza globali per molte patologie: oncologia, antibiotici di nuova generazione, plasmaderivati, prodotti coperti da brevetto che hanno consentito di riportare in Italia tutta la filiera, immunoterapie, farmaci orfani, tecnologie mRna, insulina e antidiabetici innovativi, prodotti iniettivi e sterili, farmaci innovativi contro lo scompenso cardiaco o antiepatite, vaccini non covid resi più efficaci dagli adiuvanti, farmaci in asepsi, principi attivi innovativi».



Investiti 3 miliardi di euro in Italia

Imprese del farmaco che nel 2020 hanno investito nel Paese 3 miliardi di euro: 1,6 in R&S (+14% dal 2015 al 2020) e 1,4 in produzione. Che stanno assumendo sempre più giovani, +16% negli ultimi 5 anni, e che hanno una spiccata componente femminile (43% del totale, 52% nella sola R&S). Senza dimenticare i molti investimenti in tecnologie digitali e l'attenzione crescente alla sostenibilità ambientale.