Farmo al nuovo record grazie alla corsa globale degli alimenti gluten free

L’anno 2010 rappresenta dunque la svolta strategica, grazie alla realizzazione del primo sito produttivo, a Casorezzo (Milano); stabilimento dedicato alla produzione dei Prodotti da Forno e Mix di Farine speciali Gluten Free.

Ha così inizio la fase di espansione dell’attività industriale con l’affermazione del marchio Farmo e lo sviluppo del Private Label. Concentrata inizialmente sul mercato Italiano, l’attività si estende poi al business internazionale. Oggi il 50% delle vendite è negli Usa, il 40% in Europa, il restante 10% nei mercati del Far East.

«Il mercato dei prodotti senza glutine - spiega Giai - è decisamente in forte crescita: pensi che nel 2010, quando ci siamo dedicati a tempo pieno a questa attività, il nostro fatturato era pari ad appena tre milioni di euro. Nel 2010 abbiamo costruito il nostro primo stabilimento, a cui è seguito il secondo nel 2015 destinato alla pasta, il terzo due anni dopo, dedicato ai prodotti da forno».

In Italia Farmo occupa 80 addetti, organico destinato a crescere, con un target di 20 persone in più entro il 2022. Ampliamento che va di pari passo con gli investimenti in processi evoluti.

«Investire in tecnologie produttive nel nostro settore è fondamentale - spiega Giai - perché se io inserissi una farina senza glutine in un impianto tradizionale otterrei polenta, non pasta. Ecco perché noi ci siamo focalizzati in modo evidente sul processo, considerandolo l’elemento chiave per il successo della strategia».