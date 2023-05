Farnesina con Ice e Amazon, al via le Giornate del Made in Italy digitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

In rampa di lancio le “Giornate del Made in Italy Digitale”, un’iniziativa promossa da ministero degli Affari Esteri, Ice Agenzia e Amazon per la promozione del Made in Italy nel mondo attraverso il sito Amazon. È stato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a presentare l’iniziativa che si svolgerà quest’anno dal 29 maggio al 2 giugno, in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica.

Tajani: Pmi struttura portante dell’economia

Una speciale finestra promozionale, in quelle date, sarà dedicata su Amazon ai prodotti Made in Italy negli Emirati Arabi Uniti, in Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Spagna, oltre all’Italia. Nel suo intervento, Tajani ha rimarcato «il ruolo delle piccole e medie imprese, struttura portante dell’economia italiana». Dal canto suo il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida indica come il Made in Italy rappresenti «un bene prezioso da preservare», mentre per il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso «il commercio online è uno strumento fondamentale per le imprese che intendono internazionalizzarsi e approdare sui mercati stranieri».

Loading...

L’obiettivo entro il 2025

Soddisfazione anche da parte dell’Ice. «Siamo orgogliosi di sostenere il lancio dei Made in Italy Days promossi da Amazon», ha detto il presidente Matteo Zoppas. «Grazie a questa azione siamo certi di poter contribuire attivamente alla crescita economica del nostro tessuto produttivo, obiettivo primario del nostro Governo, accompagnando le oltre 20.000 realtà italiane che hanno scelto Amazon allo scopo di raggiungere 1.2 miliardi di euro annui di vendite all’estero entro il 2025», ha concluso Mariangela Marseglia, vicepresidente e country manager di Amazon.it e Amazon.es.