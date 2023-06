Farnesina: rapito un italiano in Ecuador

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Panfilo Colonico detto «Benny», chef abruzzese originario di Sulmona, comune dell’aquilano, è stato rapito nel suo ristorante a Guayaquil, in Ecuador, da un gruppo di uomini armati. La notizia è stata confermata anche dalla Farnesina che ha spiegato come la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese sudamericano, in stretto contatto con il ministero degli Esteri, stia seguendo la vicenda in raccordo con le autorità locali. «La polizia ecuadoriana - riporta il giornale «El Universo» - ha attivato le unità di ricerca». «Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo e sono in costante contatto con la Farnesina che da subito si è attivata. La situazione nel Paese sudamericano è molto delicata», ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

In un video finti poliziotti sequestrano chef

Le telecamere del ristorante di Panfilo Colonico hanno ripreso le fasi del sequestro. Le immagini mostrano due persone a volto scoperto, con i mitra in mano, che entrano nel locale indossando la divisa di polizia. Un terzo, anche lui armato, resta all’esterno con il casco indosso. Pochi secondi e le telecamere riprendono lo chef che viene accompagnato fuori dal ristorante da uno dei sequestratori, senza opporre resistenza.

Loading...

Ecuador, il video del rapimento dello chef italiano

L’imprenditore italiano

Secondo i media ecuadoriani Colonico, noto anche col nome di «Benny», aveva aperto nel 2020 il ristorante «Il Sabore Mio» nel quartiere Garzota nella città industriale di Guayaquyil. Il quotidiano «El Universo» riferisce che il rapimento è avvenuto ieri sera. Da parte sua il portale di notizie Primicias sostiene che Il nome dell’imprenditore italiano ha cominciato a circolare nelle cronache per vicende di carattere sentimentale con varie note presentatrici del mondo dello spettacolo. Prima dell’Ecuador, Colonico era stato in Canada dove aveva aperto un’impresa di costruzioni. Nel pieno del periodo di lockdown, quando tutto il mondo era bloccato e non era consentito di spostarsi da un Paese all’altro, il sulmonese decise di aprire un ristorante italiano a Guayaquil, capitale commerciale dell’Ecuador, «Il sabore mio».