Faro sui dati Usa, i livelli da monitorare sull’azionario

Settimana a due velocità su listini azionari. I guadagni sono stati modesti con il solo Nasdaq che è salito più dell’1 per cento. In rialzo il Dax, il Nikkei e l’S&P 500. Al contrario battuta d’arresto per alcuni Emergenti, Londra e Milano che lascia sul terreno l’1,4 per cento. Il tema della quarta ondata della pandemia torna all’attenzione degli investitori. Nei prossimi giorni i riflettori sono puntati in particolare su mercoledì quando saranno diffuse le minute dell’ultimo meeting della Fed, ...