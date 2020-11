Faro di Mcc sulle banche: al via le verifiche sui prestiti garantiti Richieste di documenti per ognuna delle 900mila pratiche di crediti erogati. Per ogni finanziamento le banche devono dare a Mcc 10 diversi attestati e carte di Laura Serafini

(IMAGOECONOMICA)

Richieste di documenti per ognuna delle 900mila pratiche di crediti erogati. Per ogni finanziamento le banche devono dare a Mcc 10 diversi attestati e carte

3' di lettura

Il Mediocredito centrale, al quale fa capo la gestione del Fondo di garanzia per le Pmi per conto del ministero dello Sviluppo economico, ha avviato una campagna di verifiche sulla documentazione e le procedure seguite dalle banche per erogare i prestiti assistiti da garanzia pubblica. Dai primi di novembre gli istituti di credito che hanno veicolato questi finanziamenti stanno ricevendo, attraverso la piattaforma con la quale operano con il Fondo, una richiesta molto dettagliata di documentazione...