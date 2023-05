FaroAlto investe nella ristorazione: apre a Milano il Valentino Vintage restaurant

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuova apertura e nuovo investimento nella ristorazione per FaroAlto, una National Investment Company che opera principalmente nello sviluppo del settore food&beverage, con particolare attenzione agli investimenti nelle città turistiche e culturali più importanti d'Italia e con un fatturato globale che si aggira intorno ai 23 milioni.

Dopo aver acquisito la celebre industria dolciaria Nannini di Siena, costituita dalla famiglia Nannini, ha rilevato e ora rilancia tra le mura seicentesche di un palazzo in Corso Monforte 16 il Valentino Vintage Restaurant (ex Nannini Restaurant) con il menù a cura dello chef Emanuele Menna che propone un viaggio a metà tra i sapori autentici della cucina toscana e di quella milanese.

Il nome “Valentino” è contemporaneamente un omaggio all'attore italiano, Rodolfo Valentino, e una rievocazione dell'omonimo ristorante che già occupava le medesime sale all'inizio degli anni 2000 e che ha voluto essere mantenuto anche dalla nuova gestione. L'aggettivo vintage, che si accosta al nome, esprime, d'altro canto, il gusto degli arredi con cui è adornato il locale, un mix di architettura neoclassica e stile belle époque, che si fondono per regalare agli ospiti una scenografia raffinata ed elegante, tra stampe alle pareti, tovaglie bianche e poltrone di velluto, in cui assaporare un pranzo o una cena dai gusti tipici della tradizione italiana.

La cucina del Valentino rappresenta i sapori tipici della tradizione enogastronomica nazionale, con una chiara deriva toscana, rivisitata in chiave gourmet dallo chef Emanuele Menna, a capo della brigata del Valentino. In carta, quindi, piatti come la Tartare di Chianina con funghi pioppini, fonduta di pecorino toscano e tartufo nero o le Tagliatelle home made al caffè Nannini con ragù bianco di cinghiale e cacao o ancora il Piccione al cioccolato fondente, ciliegie e jus di vitello.



Fra gli obiettivi principali di FaroAlto vi è soprattutto la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici culinari, dolci e salati, di regione in regione. FaroAlto conta, ad oggi, un gran numero di brand di notorietà internazionale. Fra questi oltre all’industria dolciaria Nannini, la pasticceria e cioccolateria fiorentina Scudieri, l'iconico caffè letterario Giubbe Rosse, lo storico bar della tradizione senese Conca d'Oro, così come il più antico ristorante della tradizione culinaria di Siena, l'Osteria del Bigelli. Oltre a questi grandi nomi, vi sono poi, altre attività. Sotto il brand dell'azienda Nannini, infatti, possiamo trovare locali che da anni tramandano la tradizione toscana, in città, in Italia e nel mondo. Fra questi, a Siena, si citano i bar Massetana, Gran Caffè, e Toselli, così come il ristorante italiano Alla Speranza. A Firenze, nella cornice del Giardino di Boboli, il Caffè Pitti, e infine a Milano, alle porte del Duomo, il bar Nannini Diaz. Un altro grande obiettivo di FaroAlto è poi l'internazionalizzazione dei prodotti tipici. Un processo che sta prendendo il via attraverso investimenti mirati alla costruzione di nuove reti commerciali che avranno lo scopo di distribuire in Italia e nel mondo la produzione dolciaria e gelatiera.