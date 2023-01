Non solo snack e caffè: ora nel distributore automatico anche hamburger e bistecche

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Non solo acqua, caffè, snack: tutto si può vendere con un distributore automatico.

È stata questa l’intuizione di Antonio Adriani, che nel 1967 ha fondato con il fratello Santino la FAS di Schio, Vicenza: una azienda nata con la costruzione, a mano, del primo prototipo di distributore automatico basato su un proprio brevetto che prevedeva diversi tamburi mossi da un unico motore e diverse frizioni: da qui che è partito un percorso di crescita e innovazione che oggi vede l’azienda leader europeo nel settore vending, senza avere mai smesso di innovare.

L’ultima frontiera è ripensare le “vecchie” vending machine con software intelligenti in grado di renderle piattaforma multiservizio e di marketing digitale. Così, la rivoluzione della distribuzione 4.0 passa anche dalle botteghe di paese e apre nuovi scenari per i micro imprenditori.

Il caso pilota

Il caso pilota è quello della macelleria “La sartoria della carne”, negozio a gestione famigliare nel cuore di Malo (Vicenza), comune di circa 15mila abitanti che oggi può essere definito come la prima boutique della carne in Italia ad aver accolto la sfida del digitale nel settore dei prodotti freschi.

L'intuizione di Denis Deganello è stata quella di ripensare il servizio di prenotazione e ritiro della carne per venire incontro alle esigenze dei clienti e renderlo attivo tutto l'anno a qualsiasi ora, installando un distributore automatico a chilometro zero dalle elevate capacità di refrigerazione e conservazione dei prodotti, in particolare di quelli freschissimi come carne, uova e latticini. Un progetto sviluppato da FAS International avviato nel 2020, quando ha proposto a Denis Deganello di installare un distributore automatico refrigerato per la carne, da sfruttare come punto vendita 24 ore su 24, anche a negozio chiuso. Un progetto altamente innovativo per una realtà di provincia che ha sempre lavorato di passaparola e contatto con il cliente.

I risultati

In poche settimane dall’installazione il distributore della macelleria Deganello conta già 360 iscritti al servizio per la prenotazione e il ritiro, attraverso l’app dedicata, con 124 ordini effettuati per un totale di oltre 2mila euro di vendite tra tagliate, contorni, hamburger e costate premium. Il sistema integrato che collega il servizio della vending machine all’app proprietaria sviluppata da FAS permette di verificare da smartphone, tablet o pc la disponibilità del prodotto, anche quando il negozio è chiuso, e tutte le caratteristiche sono elencate nel menù digitale per garantire la qualità, come la frollatura, la stagionatura e la data di scadenza. Una volta registrati all'app ed effettuata la prenotazione, anche attraverso il codice QR presente al distributore, il ritiro può avvenire in giornata o, in caso di mancato ritiro, il sistema impone un time-out che rimette a disposizione il prodotto sull'app e attiva la procedura di rimborso al cliente.