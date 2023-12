Fascino e sapori di Hong Kong, la grande porta verso l’Oriente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se nel buio della notte il Symphony of Light (il più grande spettacolo al mondo di luci permanenti mosse a ritmo di suoni) trasmette l’energia di Hong Kong, è la vista dal 118esimo piano del Ritz- Carlton (il più alto hotel al mondo, sopra i 484 metri dell’International Commerce Centre) con il vento che sferza tra i capelli, a regalare una visione totale di quell’eclettico universo che è Hong Kong. Modernità e tradizione si alternano in un mix unico fatto di formidabili architetture (8mila grattacieli) e recuperi urbanistici. Ma anche il mare e la natura incontaminata sono grandi protagonisti: ecco perchè la New York dell’Asia merita di essere esplorata sotto tutti i punti di vista.

Territorio di isole e penisole

Sono più di 200 le isole contornano quell’antico porto profumato (l’isola di Hong Kong), colonia inglese nel 1840 (ndr il resto del territorio è stato annesso dopo), così come la penisola di Kowloon, oggi più che mai un luogo di esplorazione culturale ma che tra le bancarelle del notturno Temple Street, del Ladies’ Market o degli affascinanti venditori di tessuti a Shan Shui Po restituisce uno scorcio della città più autentica. E ancora sull’isola di Lantau, famosa per il suo avveniristico aereoporto, la pace del monastero buddista di Po Lin fa da contraltare all’avveniristica funivia di Ngog Ping 360. Il profumo della bauhinia, fiore simbolo di questo angolo di mondo, lo si ritrova camminando nel parco di Sai Kung (geoparco Unesco nei Nuovi territori): viste sull’oceano e sulle montagne, mangrovie, spiagge di sabbia bianca e incontri insoliti con mucche che vivono allo stato brado. Sembra di essere in un altro mondo, eppure il centro della città dista solo 30 minuti di auto. È qui che iniziano affascinanti sentieri di trekking come quello che porta a Tung A, minuscolo villaggio di pescatori per poi prendere un piccolo battello è arrivare nella piccola cittadina di Sai Kung, un vero avamposto per scoprire tutto l’arcipelago. Hong Kong (Hong Kong in cantonese, Xiang Gang in mandarino; “porto profumato”) dal 1997 è una zona amministrativa speciale della Cina con uno regime proprio e i residenti hanno doppio passaporto. E’ popolata da 7 milioni di abitanti su una superficie di appena 1.100 km2 (1/3 della Valle d’Aosta). Il 93,6% della popolazione è di origine cinese, spesso di lingua cantonese ma tutti parlano rigorosamente la lingua inglese.

Turismo facile e sicuro

«Da aprile scorso, quando le misure restrittive anti-Covid sono state allentate del tutto, Hong Kong è tornata a essere una delle destinazioni top sia per il business sia per i viaggi di piacere, e riscontriamo un forte incremento di richieste dei viaggiatori italiani, che prevediamo continuerà ad aumentare nel 2024 - ricorda Mary Retzler, responsabile marketing e PR di Cathay Pacific, compagnia di bandiera di Hong Kong che da oltre 30 anni collega direttamente l’Italia al principale hub dell’Asia con tre voli settimanali -. Hong Kong è sicura e facile da visitare grazie alla capillarità di efficienti mezzi pubblici (metro, bus e tram), taxi economici e l’utilizzo comune della lingua inglese. Il centro città, a soli 24 minuti dall’aeroporto con il treno veloce, offre un turismo a 360°, stop ideale per chi, diretto in Asia, in 2-5 ore può raggiungere Giappone Cina, Thailandia, Filippine».

Esperienze di gusto e non solo

Hong Kong è oggi più che mai la porta d’Oriente dove si sperimentano nuove tendenze nel food. Per esempio, nelle cucine dei piccoli ristoranti di Wan Chai vicino al mercato, dove il pesce migliore in vendita è ancora vivo. Ci si arriva dopo una bella passeggiata di ritorno dal Peak (raggiungibile anche in funicolare), camminando lungo l’incantevole Lugard Road che dona una visione d’insieme dall’alto dei grattacieli che si adagiano sul porto. E se in città sono ben 77 i ristoranti con stelle Michelin, è impossibile non essere rapiti dallo street food dei Da Pai Dong nel Graham Street Market, che da 160 anni si snoda nel cuore della città come un filamento di Dna. Non lontano ci sono le farmacie dove secondo l’antica medicina cinese il dottore che espone il tuo titolo di studio cura prescrivendo una tisana di erbe che arrivano dalla lontana Cina. La terapia è lunga (almeno tre settimane) e va verificata settimana per settimana. Se il Tin Lung Heen (2 stelle Michelin) al The Ritz Carlton è un passaggio obbligato per provare l’autentica cucina cantonese, nel lussuoso centro commerciale Landmark (Queen’s Road Central) c’è il The Merchant, omaggio alla Belle Époque di Shanghai, ai suoi colori e ai sapori tradizionali della sua cucina. Nello stesso complesso nella prestigiosa Alexandra House, il Grand Majestic Sichuan è un rifugio glamour, dove camerieri raffinati eseguono movimenti scrupolosi al tavolo, il tintinnio dei bicchieri di champagne risuona nell’aria e un’energia giubilante scorre attraverso la sala da pranzo. Il teatro dello spazio fa da sfondo ad un affascinante viaggio nelle profondità ardenti della cucina del Sichuan, una delle tradizioni culinarie regionali cinesi più complete e ricche di sfumature. Infine, per chi vuole sperimentare la cucina indiana reinventata deve andare da VEDA all’Ovolo Central, ristorante vegetariano di punta di Hong Kong ( 2 Arbuthnot Road, Centrale) .

Arte in primo piano

L’arte ha un posto di primo piano nell’Art Park del West Kowloon District, nella zona pedonale di Victoria Harbour: 17 centri culturali tra teatri, pavillon e musei. Fiore all’occhiello il M+, il museo di arti visive più grande dell’Asia. Proprio qualche giorno fa le immagini del Tsim Sha Tsui Promenade hanno fatto il giro del mondo: sull’Avenue of Stars (famosa per le impronte delle celebrities) Pharrell Williams, direttore creativo del menswear di Louis Vuitton, ha presentato la sua collezione Pre-fall 2024. E poi c’è Art Basel (che tornerà dal 28 al 30 marzo 2024), evento must che quest’anno ha attirato 86mila visitatori. Regno delle gallerie è Soho, il quartiere avant-garde di Hong Kong a grande densità di locali notturni nel distretto di Central. Qui, in Aberdeen Street, fino al 2000 c’era il Police Married Quarters (PMQ) dove vivevano gli agenti con le proprie famiglie e che oggi è uno dei luoghi cittadini deputati allo sviluppo della creatività: artisti e designer hanno trovato lo spazio dove incontrarsi, scambiarsi le reciproche visioni sull’arte e concretizzarle. Le vetrine disposte su cinque piani mostrano la vita artigianale all’interno (si lavorano tessuti, argilla,argento, pietre, farina). Nel 2021 vi è arrivata anche la Italian Library, unica biblioteca italiana in città, che con i suoi oltre 400 membri e più di 3500 libri, di cui la maggior parte in lingua italiana frutto di donazioni private, è anche un luogo di incontri dedicati alla cultura, all’architettura e al design italiano. Nata per iniziativa di un’organizzazione no profit, ha il sostegno del Consolato Generale Italiano e dell’Istituto di cultura italiana . Non lontano la storia di Hong Kong si ritrova anche a Tai Kwun, altra operazione di rigenerazione urbana dove sono stati riportati all’antico splendore 16 edifici storici costruiti attorno a un cortile coloniale. Ci sono un auditorium, spazi espositivi, luoghi di aggregazione, con bar e ristoranti: alla sera ci si ritrova allo 001, primo speakeasy bar della città o per gustare i molteplici dim sum del The Chinese Library, vera immersione nella tradizione cinese in un’atmosfera di fine Ottocento.