Dalla Lombardia al Lazio, il calendario delle riaperture nelle Regioni

Campania: via libera a negozi e parrucchieri, ristoranti dal 21

Regione che vai, regole che trovi. In Campania, secondo le ultime parole del governatore Vincenzo De Luca, lunedì riapriranno le attività commerciali con orari probabilmente più dilatati (7-23), e con la possibilità di aprire anche nei week end e festivi. Ripartono barbieri, parrucchieri, centri estetici, bar, ma anche sport individuali. Per i ristoranti, invece, ci vorrà qualche giorno in più: riapriranno da giovedì 21, per consentire di attuare le regole di sicurezza .

Sicilia: da lunedì ok ai servizi alla persona, dal 25 i musei

Qui a parlare su facebook, in attesa degli atti governativi definitivi, è il presidente della regione, Nello Musumeci. A partire dal 18 maggio, scatterà la riapertura dei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, etc), di tutto il commercio al dettaglio e dei mercati. Ci sarà anche la ripartenza dell’organizzazione dei matrimoni, quindi del catering: la misura è programmata a partire dal prossimo 3 giugno. È prevista, invece, per il 25 maggio la riapertura dei musei, dei Parchi archeologici e degli archivi storici, che da subito potranno prepararsi alla ripresa delle attività. Nei prossimi giorni, intanto, il presidente della Regione incontrerà i rappresentati dei gestori degli stabilimenti balneari per concordare assieme la data ufficiale dell’apertura della stagione.

Sardegna: si riattivano anche i voli privati

Cosa riapre in Sardegna, da domani, lo spiega il governatore Christian Solinas sul Sole 24 Ore in edicola oggi: «Da domani, 18 maggio, riapriamo «pressoché tutto. Riattiviamo anche i voli privati sui tre aeroporti della Sardegna». Da lunedì, in ogni caso, era già prevista la libera circolazione all'interno del territorio regionale senza autocertificazione, non solo per incontrare parenti ma anche gli amici, così come riapriranno i negozi, bar e ristoranti, mentre per parrucchieri e centri estetici quasi tutti i sindaci nei giorni scorsi hanno già dato il via libera alle riaperture - così come stabilito dall’ultima ordinanza che dava facoltà ai primi cittadini a seconda dell'Rt di ciascun Comune - con il sindaco di Olbia che aveva disposto l’apertura già dall’11 maggio, prima città in Italia con Bolzano.