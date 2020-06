Fase 2, Amplifon tutela dipendenti e clienti con un Protocollo anti-Covid

Tutte le raccomandazioni e le misure previste dal Protocollo sono coerenti con le linee guida internazionali per la prevenzione della trasmissione del virus (Oms, Ecdc, Eu) adottate dall’Iss e dal ministero per la Salute e con la

normativa vigente in Italia, in base ai decreti emanati sia dalla Presidenza del Consiglio sia dalle regioni. Le regole del modello operativo vanno a tutela di tutti gli stakeholder dell’azienda e, in particolare, della fascia di

popolazione over 70 che rappresenta una significativa rappresentanza della clientela e necessita più spesso di assistenza audiologica e dispositivi acustici per mantenere la migliore qualità di vita possibile.



«Garantire la salute e la sicurezza delle persone è per un medico un obiettivo imprescindibile: per questo motivo ho accettato immediatamente di supportare Amplifon nella messa a punto di un

Protocollo che, sulla base della normativa nazionale vigente in Italia, preveda semplici ma efficaci procedure per prevenire il più possibile la diffusione del contagio da Covid-19 - afferma Alessandro Martini, esperto di otorinolaringoiatria -. Ritengo che lavorare in team per favorire la prevenzione e il rispetto delle linee guida raccomandate, fornendo preziose indicazioni utili a tutti, operatori e clienti, sia un ottimo modo per applicare quanto ho appreso nella mia pluridecennale esperienza di medico nell’ambito dell’audiologia e dell’otorinolaringoiatria».

Il servizio efficiente e l’assoluta sicurezza della visita in negozio sono garantiti dal personale Amplifon che è stato adeguatamente formato: a ogni specialista dell’udito è stato dedicato un piano personalizzato di formazione.



L’impegno non ha riguardato solo gli store: l’azienda si è rivolta a 360° verso tutti i suoi collaboratori e gli spazi di lavoro, includendo gli edifici delle sedi. Il personale rientrerà nel quartier generale di Milano in maniera progressiva e controllata a partire dal 8 giugno, pur continuando a usufruire della possibilità di lavorare in smart working a giorni alterni e rispettando il distanziamento sia alla scrivania, sia in mensa che negli

altri spazi comuni, tutti dotati di appositi detergenti sanificanti. Sarà possibile “tracciare” una mappatura delle interazioni a rischio grazie alla suddivisione dei dipendenti in squadre fisse. Dall’uso degli ascensori al parcheggi, le modalità di accesso alle sedi saranno completamente riorganizzate: in tutti gli ingressi saranno presenti thermoscanner per la rilevazione della temperatura.

Tutti i collaboratori di sede saranno a loro volta formati online e forniti settimanalmente di un kit composto da mascherine certificate (da cambiare due volte al giorno, e che saranno poi smaltite dall’azienda) e gel sanificante personale, da utilizzare più volte nell’arco della giornata. I viaggi di lavoro e le trasferte saranno limitati allo stretto necessario in ambito nazionale, in attesa di riprendere i normali scambi internazionali.