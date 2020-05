Fase 2 anche per il calcio. In attesa di capire il destino dei campionati Questo primo semaforo verde non significa che verrà dato anche il via libera agli allenamenti collettivi o alla ripresa del campionato di serie A di Dario Ceccarelli

Dai e dai, una botta di qua e una di là, questo lunedi anche il mondo del calcio entra nella fase 2 superando le resistenze del ministro Spadafora e di quanti nell’esecutivo erano contrari alla ripartenza.

E così il governo, per evitare di di essere preso in contropiede dalle ordinanze delle Regioni (che avevano dato l’ok agli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra) ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti per le squadre di serie A.

Allenamenti al via ma solo individuali

Come si legge in una circolare, che sembra scritta per far venire un forte mal di testa, gli allenamenti devono comunque rimanere individuali. E allo scopo di permettere la graduale ripresa delle attività sportive, si legge nel comunicato, «è consentita anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento».

Anche se non è facile capirci qualcosa, la sostanza è questa: in appositi impianti chiusi, riservati ai calciatori e al personale della società, i calciatori si potranno allenare senza però toccarsi, scontrarsi e fare gruppetti che si trasformino assembramenti potenzialmente pericolosi per il contagio.

Evitare “zone franche”

Intendiamoci: questo è solo un primo passaggio. Se si vuole una marcia indietro per evitare una ripartenza in ordine sparso provocata dall’iniziativa di alcune Regioni (Emilia-Romagna, Campania, Lazio, Sardegna ) che avevano firmato un’ordinanza locale per dare il via ai ritiri. Una situazione imbarazzante disinnescata dal ministro Spadafore per evitare che squadre come il Sassuolo o il Napoli, la Roma e la Lazio, potessero partire e altre - per esempio la Juventus, l’Inter o il Milan - rimanessero bloccate. Pericolo scampato. Da lunedi 4 maggio quindi si parte. Le prime saranno il Sassuolo e il Cagliari, martedì l’Inter ad Appiano Gentile. E poi via via tutte le altre.