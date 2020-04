Fase 2, in Calabria coro di no alla riapertura di bar e ristoranti. Il sindaco di Reggio sospende l’ordinanza regionale Il provvedimento regionale consente da subito la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo dotate di tavoli all’aperto, nel rispetto delle misure minime anti-contagio. di Donata Marrazzo

Fase 2, Conte in aula parla senza mascherina, bagarre alla Camera

4' di lettura

La Regione Calabria anticipa la riapertura ma tanti comuni restano chiusi. I sindaci reagiscono e comunicano sui social che non si allineeranno all’ordinanza emanata dalla governatrice Santelli alle ore 22 di mercoledì 29 aprile: il provvedimento consente da subito la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo dotate di tavoli all’aperto, nel rispetto delle misure minime anti-contagio. Di fatto, è una rivolta contro la fase 2 post coronavirus che precorre i tempi fissati dal governo.

Città e borghi, dove con fatica sono stati contenuti i contagi, scelgono la prudenza, attenendosi alle disposizioni dell’ultimo decreto del governo. Non sono ammesse, aveva già chiarito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, iniziative autonome e improvvide di singoli enti locali.

Un coro di no contro la riapertura della Regione

Da Reggio Calabria a Corigliano-Rossano è un coro di no. E anche qualche cosa di più: «Si tratta di un’ordinanza illegittima. La Calabria è passata dal modello “tutto chiuso” al modello “tutto aperto”, prima del tempo», commenta il sindaco di Polistena, Michele Tripodi. La sua dichiarazione fa riferimento alla dura posizione assunta dalla governatrice sul rientro dei giovani fuorisede bloccati al Nord per il lockdown, per i quali invece il premier Conte ha dato il via libera. Anche per questo la decisione di riaprire è parsa a molti irresponsabile e incongruente. «Ricordo ai cittadini, a scanso di equivoci, che a Polistena – avverte Tripodi - si applicano le regole in vigore sino al 4 maggio e rinvenibili dai Dpcm del governo e dalle ordinanze sindacali».

Lamezia e Reggio Calabria contro l’ordinanza

L’ordinanza firmata da Jole Santelli - che prevede tra l’altro la ripartenza di mercati all’aperto e ambulanti e autorizza spostamenti in altro comune per lo svolgimento di sport individuali e per raggiungere le imbarcazioni di proprietà - non vale neanche a Lamezia Terme: il sindaco Paolo Mascaro ha dichiarato che « non è ora il momento di operare strappi laceranti rispetto alle indicazioni date dalla comunità scientifica. Il ritorno alla auspicata normalità dovrà avvenire gradualmente. Pertanto, il Comune bloccherà da subito l’applicazione del provvedimento della Regione Calabria».

Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, taglia corto sulla questione: «La città rispetta le misure del Dcpm Conte». «Quando il vicesindaco ieri sera mi ha riferito dell’ordinanza - aggiunge - pensavo avesse voglia di scherzare. Anche il Prefetto non sapeva nulla». In un video su Facebook, il sindaco ha annunciato la sospensione dell’ordinanza regionale.

I sindaci che si attengono al lockdown

Nel catanzarese sono quasi una trentina i primi cittadini che si oppongono all’accelerazione della Fase 2 decisa dal governo regionale. È contro perfino Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro (come la Santelli di Forza Italia), che lascia tutto com’è fino al 4 maggio. «Stiamo discutendo sui provvedimenti da adottare successivamente».