Fase 2, Conte: «Detrazioni quasi totali per l’edilizia sostenibile» L’allentamento del lockdown, con la ripresa delle attività produttive, vedrà 4,5 milioni di lavoratori tornare al lavoro di Nicoletta Cottone

La fase 2, quella di allentamento del lockdown imposto dall’emergenza coronavirus, con la ripresa delle attività produttive che vedrà 4,5 milioni di lavoratori tornare al lavoro, è protagonista alla Camera dell’informativa urgente del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla ripresa attività economiche.

Detrazioni quasi totali per l’edilizia sostenibile

Il premier nel corso del suo intervento ha detto che si conta su un «potenziamento di detrazioni fiscali a favore dell'edilizia e della sostenibilità. Stiamo studiando un meccanismo articolato che consenta ai cittadini di beneficare di sconti pari al costo pressoché totale dei lavori su lavori anti-sismici e di efficientamento energetico».

Siamo ancora dentro la pandemia

«Lo dico in maniera chiara, a costo di apparire impopolare. Il governo non può assicurare in modo immediato il ritorno alla normalità», ha precisato Conte.«Il 4 maggio - ha detto il premier - è il primo passo fondamentale e necessario affinché tutto il Paese possa incamminarsi sulla strada di una conquista di una vita serena: questa fase sarà di convivenza con il virus e non di liberazione dal virus. Siamo ancora dentro la pandemia, non ne siamo usciti». In base ai dati, si procederà «a un ulteriore allentamento delle misure contenitive». «Se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere allenteremo ulteriormente le misure assicurando l'apertura in sicurezza del commercio al dettaglio, della ristorazione, dei servizi alla persona».

Iniziative improvvide enti locali illegittime

«Non ci sarà un piano rimesso a iniziative improvvide di singoli enti locali ma basato su rilevazioni scientifiche. Iniziative che comportino misure meno restrittive non sono possibili, perché in contrasto con le norme nazionali, quindi sono da considerarsi a tutti gli effetti illegittime».

Imperativo ora è decidere su basi scientifiche

Conte ha sottolineato che il governo «ha adottato da subito un indirizzo di merito e di metodo che prevede un costante confronto con il Cts», il comitato tecnico scientifico, in modo da seguire «un principio di conoscenza scientifica nelle sue decisioni». Il premier ha detto che «è imperativo categorico per un governo che deve proteggere la vita dei cittadini porre a fondamento delle proprie decisioni non già la libere opinioni che si susseguono ma le raccomandazioni di qualificati esponenti del mondo scientifico». Conte ha detto che quello messo in campo «è un modo per far ripartire al meglio la nostra economia senza battute di arresto in futuro. Un approccio non graduale e incauto porterebbe ad una recrudescenza del contagio», ha detto Conte.