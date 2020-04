Fase 2 e trasporti: Inail-Iss, con riaperture 700.000 lavoratori su mezzi pubblici. Ecco le 10 regole da rispettare Con le riaperture a partire dal 4 maggio si stima che manifatturiero, costruzioni e commercio riprendano a mobilitare complessivamente 700.000 lavoratori potenziali utenti di mezzi pubblici di trasporto di Fr.Ba.

Fase 2: ecco le 10 regole da rispettare sui mezzi pubblici

«Usa i mezzi pubblici il meno possibile e solo se necessario e utilizza sempre la mascherina per naso e bocca»: è l’indicazione principale del decalogo messo a punto da Inail e Iss in un documento sui trasporti pubblici terrestri approvato dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid pubblicato oggi 27 aprile.

«L'intero sistema di trasporto pubblico deve essere considerato un contesto a rischio di aggregazione medio-alto, con possibilità di rischio alto nelle ore di punta, soprattutto nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione» sottolineano Inail e Istituto Superiore di Sanità nella prefazione al documento.

Manifattura, commercio, edilizia: 700mila pendolari sui mezzi pubblici

Con le riaperture a partire dal 4 maggio si stima che manifatturiero, costruzioni e commercio riprendano a mobilitare complessivamente 700.000 lavoratori potenziali utenti di mezzi pubblici di trasporto.

Anche se «eventuali misure a tutela dei lavorati vulnerabili rispetto al rischio Covid - si legge nel documento - potrebbero ridurre tale numero di almeno il 20%».

Il documento sottolinea che nel complesso gli occupati che utilizzano almeno un mezzo pubblico sono il 15,6% del totale per circa 3,6 milioni di lavoratori. C'è comunque «una criticità soprattutto per le grandi aree metropolitane relativa alla mobilità concentrata principalmente nelle ore di punta del mattino e del pomeriggio».

È difficile invece - si legge - la «quantificazione, relativa alla mobilitazione di terzi connessa con l'apertura delle attività commerciali soprattutto nelle grandi aree metropolitane che potrebbe sovrapporsi con i flussi della mobilità lavorativa».

QUANTI LAVORATORI USANO I MEZZI PUBBLICI

Il decalogo

Vediamo quali sono le regole messe a punto da Inail e Iss:

1. Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).

2. Utilizza i mezzi di trasporto pubblico collettivo nei casi necessari, ad esempio per recarti al lavoro.

3. Prediligi forme alternative di spostamento ove possibile, come camminare o andare in bicicletta.

4. Acquista, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app.

5. Durante il viaggio igienizza frequentemente le mani, anche utilizzando gli appositi dispenser ed evita di toccarti il viso.

6. Segui la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

7. Utilizza correttamente le porte dei mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza.

8. Siediti solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti.

9. Evita di avvicinarti o di chiedere informazioni al conducente.

10. È necessario indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.

