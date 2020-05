Fase 2 a ingressi ridotti e da autorizzare prima nei grandi studi legali Il protocollo Asla per il rientro in sicurezza punta su presenze limitate gestite da un Comitato e scrivanie a due metri di Valeria Uva

(mapo - stock.adobe.com)

2' di lettura

Anche nella fase 2 lo smart working resta la modalità privilegiata dagli studi associati, mentre ogni presenza in studio (a rotazione e con turni) sarà autorizzata, settimana per settimana, in via preventiva.

Le grandi law firm si stanno organizzando così per una prima ripartenza (anche se i servizi professionali non hanno mai dovuto chiudere del tutto), attraverso un documento condiviso tra gli studi associati di Asla che sarà licenziato in via definitiva questa settimana e che di fatto sarà il modello guida per la gran parte degli studi legali.

«Non c’è dubbio che lo smart working proseguirà per la maggior parte di professionisti e collaboratori - anticipa il presidente Asla, Giovanni Lega - non solo per ovvie precauzioni di salute e sicurezza, ma anche perché si è dimostrata una modalità efficiente, a cui tutti erano di fatto preparati». Secondo la bozza del documento, in un primo momento l’ingresso in studio sarà consentito solo a professionisti con stanza singola o a chi ne manifesta assoluta necessità. Sarà una figura di vertice (l’office manager o in alcuni casi un comitato ad hoc) ad autorizzare l’ingresso. «Abbiamo pensato alle procedure per cui è ancora obbligatoria la presenza, ad esempio le aste giudiziali, o che necessitano di particolare riservatezza - conclude Lega - di fatto esistono alcune pratiche del nostro mestiere in cui è ineludibile la presenza». In una fase successiva, se possibile, si amplieranno le presenze, programmandole settimana per settimana.

Via mail verrà spedito a tutti il questionario preventivo per monitorare la situazione sanitaria; all’ingresso termoscanner e mascherine da indossare sempre (escluso chi è in stanza singola). In via prudenziale si suggerisce di distanziare di due metri le scrivanie e si richiede di non usare mezzi pubblici per raggiungere lo studio (qualche studio ammette il rimborso taxi).

Ristretto al minimo anche l’accesso dei clienti che dovrà essere solo su appuntamento e previa autorizzazione. Termoscanner diversificati per i clienti e ogni ingresso sarà annotato su un registro e controfirmato dal professionista.