Fase 2, gli ispettori del lavoro diventano tutor Secondo le indicazioni nazionali il ruolo deve essere ripensato: accanto ai controlli sarà necessario l'affiancamento informativo alle aziende di Matteo Prioschi

Controllori del rispetto delle regole, come sempre, ma pronti in questa fase 2 di gestione dell’emergenza coronavirus, a supportare le imprese che riaprono i battenti, anche tramite attività di informazione. Questo il ruolo che gli ispettori del lavoro sono pronti a svolgere nelle prossime settimane e che, a dire il vero, hanno già intrapreso almeno dalla seconda metà di aprile, effettuando verifiche presso le aziende che già da allora hanno potuto ripartire o non hanno mai chiuso.

Le indicazioni relative a cosa fare e come procedere sono contenute in una nota del 10 aprile firmata dal direttore dell’Ispettorato nazionale, Leonardo Alestra. «La tradizionale configurazione dell’attività ispettiva – si legge – andrà rivisitata…perché possa affiancare la “parte sana” del sistema produttivo ed essere di ausilio ad una ripresa economica che si svolga in una cornice di legalità, anche rendendo un servizio di “informazione qualificata” nel quale prenda corpo il concetto di promozione e prevenzione». E ancora: «si dovrà ripensare il ruolo “sociale” dell’Ispettorato di garanzia e di tutela dei lavoratori e delle imprese che, nel rispetto della legalità, riprenderanno per non breve periodo ad operare in un generalizzato stato di “sofferenza”, destinato a riverberarsi anche sull’economia sommersa o non dichiarata e sui lavoratori che vi sono coinvolti, con il prevedibile effetto di acuire i già estremamente “virali” fenomeni di irregolare esternalizzazione e destrutturazione dei rapporti di lavoro».

Gli ispettori del lavoro in Lombardia destinati effettivamente alle verifiche sul campo (escludendo quindi quelli impegnati anche parzialmente in ufficio e tutto il personale amministrativo) sono 139, a cui si aggiungono 28 militari del nucleo Carabinieri e poi 61 ispettori Inail e 155 dell’Inps (questi ultime due categorie sono coordinate dall’ispettorato anche se formalmente fanno capo ai rispettivi enti, quale risultato di un’opera di riorganizzazione del corpo ispettivo rimasta nel guado).

Un organico contenuto, ridotto nel corso degli anni per il blocco delle assunzioni che comunque, a fronte di un tessuto produttivo composto da circa 810mila aziende, nel 2019 ha svolto 12.200 controlli, riscontrando irregolarità nel 69% delle aziende verificate (questo non significa che due imprese lombarde su tre non sono in regola, perché gli interventi sono rivolti a quelle a maggior rischio, dopo aver effettuato uno screening). Risultato: trovati 3mila lavoratori in nero, 1.900 fenomeni di interposizione illecita (quali distacchi e appalti irregolari), 1.289 sanzioni in materia di orario e 3.600 per violazioni su salute e sicurezza, nonché riqualificazione di 800 rapporti di lavoro.

Ora, l’attenzione si sposta in modo particolare sul rispetto delle regole delineate dal Governo per la ripresa dell’attività, quindi riscontro dei codici ateco e adozione dei protocolli di sicurezza. Verifiche che in realtà sono già iniziate nelle scorse settimane, quando il documento di riferimento era l’intesa sottoscritta il 14 marzo tra Governo e parti sociali e, nonostante il blocco generalizzato, una parte del mondo produttivo aveva già ripreso l’attività perché rientrante nei settori autorizzati o perché facente parte della filiera di tali imprese. La situazione riscontrata sul campo dagli ispettori è stata positiva nel senso che «la maggior parte delle aziende rispetta le regole – afferma Aniello Pisanti, capo dell’Ispettorato del lavoro Nord Ovest -. Nessuna ha riaperto senza averne il diritto, molte hanno convertito l’attività per adattarsi alle richieste del mercato attuale». Riscontri positivi anche per quanto riguarda l’adozione delle misure anti contagio rispetto alle quali è stata predisposta una check list che gli ispettori devono utilizzare durante le verifiche. Le eventuali irregolarità riscontrate vengono segnalate alla Prefettura che può disporre anche misure interdittive nei confronti delle aziende.