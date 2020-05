Fase 2, l’importanza della scienza in un Paese che non la comprende

La produzione collettiva di conoscenza

Nel giugno del 1845 due navi della regia marina britannica, la “Erebus” e la “Terror”, salparono per un'ardita missione. Le due imbarcazioni, al comando dell'esperto ufficiale Sir John Franklin, avevano il compito di portare avanti l'esplorazione del passaggio a Nord-Ovest, la via di comunicazione che avrebbe potuto avvicinare in un istante Europa ed Estremo Oriente e rendere coloro che sarebbero stati in grado di controllarlo, la potenza commerciale egemone. Le navi erano rompighiaccio motorizzate, super attrezzate e i 128 marinai che componevano i due equipaggi erano abbondantemente riforniti: diecimila confezioni di cibo in scatola e una biblioteca con più di mille volumi, tra le altre innumerevoli cose. Eppure, nessuno di loro fece mai più ritorno a casa; nessuno dei loro corpi venne mai più ritrovato.

Dopo il primo inverno passato, come da programma, con le navi intrappolate tra i ghiacci nei pressi dell'Isola di Beechey, la spedizione si diresse verso Sud dove, vicino all'Isola di Re Guglielmo, si ritrovarono, dopo pochi mesi, nuovamente bloccati per l'inverno. Questa volta, con l'arrivo dell'estate successiva, i ghiacci, però, non si sciolsero e, dopo diciannove mesi intrappolati nelle loro navi, con le provviste che iniziavano a scarseggiare, gli equipaggi dovettero abbandonare le navi e cercare rifugio, a piedi, verso la terraferma più a Sud. Franklin era già morto da tempo, agli altri sarebbe toccato un destino ancora più tragico. I dettagli di ciò che accadde in seguito non sono noti, ma certamente il gruppo si separò più volte, ci furono incontri con gli Inuit locali che, successivamente, riferirono di atti diffusi di cannibalismo tra gli inglesi.

Morirono tutti, gli inglesi, nonostante fossero attrezzati e ed equipaggiati certamente più degli Inuit locali. Eppure, morirono tutti in quello stesso ambiente che gli Inuit, invece, abitano da centinaia di anni e dove sopravvivono attraverso rigidissimi inverni. Una terra certamente ostile, ma, al tempo stesso, ricca di risorse, per chi le sa sfruttare. Le popolazioni locali passano l'inverno sul pack, vivendo negli igloo e cacciando foche, mentre le estati migrano sulla terraferma abitando nelle tende e cacciando caribù e buoi muschiati e pescando salmoni con l'ausilio di arpioni d'osso e complesse trappole. Nella lingua della popolazione Netsilik, quella terra viene chiamata “Uqsuqtuuq”, che letteralmente significa “abbondanza di grasso”, di cibo, di mezzi di sostentamento.

Ma perché, allora, gli Inglesi attrezzati delle loro più avanzate tecnologie vennero sopraffatti da un ambiente nel quale gli Inuit con le loro tecnologie primitive, non solo sopravvivono, ma prosperano? Un cambiamento d'ambiente repentino gli fu fatale. Sulle navi con le provviste, gli strumenti di orientamento e il carbone niente sarebbe potuto andare storto, ma una volta scesi sui ghiacci, lo scenario circostante mutò in maniera radicale. Semplicemente il tempo di sopravvivenza si rivelò insufficiente a far acquisire a quegli uomini, in maniera diretta, le conoscenze necessarie per andare avanti in quelle terre.

Noi siamo animali “culturali” e i tre anni di permanenza tra i ghiacci non furono sufficienti agli uomini di Franklin per imparare dall'esperienza come costruire un igloo, un kayak, un arpione per le foche e come fabbricare vestiti con le loro pelli. Tutte quelle cose che la cultura Inuit insegna ai bambini da generazione a generazione. E' bastato un cambiamento ambientale repentino a rendere inutili, d'un tratto, migliaia di anni di cultura europea, con la sua scienza e la sua filosofia, la storia, la letteratura e l'arte. Un cambiamento repentino e l'impossibilità di avere accesso alla nuova cultura Inuit – coloro che entrarono in contatto con gli inglesi, fuggirono spaventati dal loro cannibalismo – decretò la fine tragica di quella ambiziosa spedizione.