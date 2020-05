Fase 2: primo check sui contagi fra 1 settimana. Al via i primi 150mila test sierologici È questa la settimana che registra l’arrivo in molti laboratori dei 150mila test sierologici per l’indagine campionaria nazionale: un altro strumento per avere un quadro il più completo possibile di quello che è accaduto e di quello che sta accadendo di Andrea Carli

Coronavirus, ecco la trasmissibilità regione per regione

Un monitoraggio stretto, pressoché in tempo reale, che consenta di richiudere tutto se dovesse delinearsi la necessità di farlo. Nella sostanza: uno “stress test” continuo sulla decisione di riaprire dopo 55 giorni di serrata. Il rientro al lavoro di 4,4 milioni di italiani segna anche l’inizio della fase due dell’emergenza sanitaria.

Una fase quella che si è aperta il 4 maggio che avrà pochi giorni a disposizione per “entrare a regime”. Con la conseguenza che quella che si sta sviluppando in queste ore è e sarà una ripartenza “sorvegliata speciale”, anche e soprattutto in considerazione del fatto che, come diversi esponenti del Governo e del comitato tecnico scientifico hanno più volte sottolineato, siamo ancora dentro la crisi epidemica. È questa la settimana che registra l’arrivo in molti laboratori dei 150mila test sierologici per l’indagine campionaria nazionale. Un altro strumento, che affianca l’esecuzione dei tamponi in maniera mirata (e nell’attesa che l’app per il tracciamento dei contagi diventi operativa), per avere un quadro il più completo possibile di quello che è accaduto e di quello che sta accadendo.

La prima fotografia della curva dei contagi

Il sistema pensato per tenere sotto costante controllo l’andamento dei contagi, pronti a richiudere nel caso in cui la curva epidemiologica dovesse tornare a crescere, ha delle scadenze ravvicinate. La scelta di allentare le misure restrittive, con il riavvio di alcune attività produttive e una maggiore libertà di movimento, sarà infatti accompagnata da un’analisi dei dati con cadenza regolare, settimanalmente. Il primo check ci sarà a breve: tra 7 giorni, l’11 maggio, e sulla base del quadro che sarà emerso in quella circostanza ministero della Salute e Regioni decideranno se procedere a ulteriori e successivi allentamenti o, al contrario, se ritornare a misure di lockdown e zone rosse. Ecco perché i prossimi giorni potrebbero essere determinanti. Se l’indice di contagio Rt dovesse superare la soglia uno o non fosse calcolabile, scatterebbe l’allerta. Da monitorare i nuovi possibili focolai che, se numerosi, potrebbero richiedere il ritorno alla fase 1, con le ulteriori inevitabili ripercussioni sul sistema economico. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia. Se l’indice di contagiosità dovesse risultare sotto controllo, potrebbero scattare dal 18 maggio “concessioni” nella forma di aperture differenziate a seconda delle aree. Chi è rimasto fuori dalla prima tranche di aperture, potrebbe rientrarci prima d quanto previsto dalla tabella di marca delineata dall’esecutico nell’allegato 3 del Dpcm del 26 aprile.

Monitoraggio sulla base di una ventina di indicatori

Il decreto che fissa i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario legato all’epidemia di Covid-19, firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, prende in considerazione una ventina di indicatori: dal numero di tamponi a quello dei soggetti positivi al livello di saturazione delle terapie intensive. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione deve avvenire almeno settimanalmente. Il ministero della Salute, tramite un’apposita cabina di regia che coinvolgerà le Regioni e l’Istituto superiore di sanità, raccoglierà le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizzerà una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni.