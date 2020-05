Fase 2, le proposte dell’Inu per il rilancio del Paese Nel documento dell’Istituto nazionale di urbanistica numerose proposte di interventi e misure di rilancio per superare la fase di emergenza sanitaria, economica e sociale di Enrico Bronzo

Nel documento dell’Istituto nazionale di urbanistica numerose proposte di interventi e misure di rilancio per superare la fase di emergenza sanitaria, economica e sociale

3' di lettura

«A fronte di un dibattito sulle strategie di superamento della crisi che stenta a decollare, si avverte ancora una volta il sospetto di una preoccupante sottovalutazione della dimensione territoriale degli effetti prodotti dalla pandemia, e questo proprio mentre si dovrebbe puntare sulla ricostruzione della domanda interna e sul varo di un nuovo ciclo di investimenti sul territorio»: è un passaggio del documento elaborato dall'Istituto nazionale di urbanistica, che suggerisce uno schema di interventi e misure di rilancio per superare la fase di emergenza sanitaria, economica e sociale.

L'Inu esprime in premessa anche l'auspicio «che l'uscita dall'emergenza sanitaria possa coincidere con un'autentica inversione di marcia rispetto alla fase immediatamente precedente lo scoppio dell'epidemia, riproponendo quell'European green deal che ancora nel dicembre 2019 sembrava destinato a modificare un paradigma socio-economico ed ecologico in evidente difficoltà».



Scendendo nello specifico l'Inu, nel ribadire la disponibilità a offrire il suo apporto tecnico-formativo e di proposta alla ricerca di soluzioni per far ripartire e rigenerare le città e i territori italiani, propone alcune aree d'intervento.

Tra queste:

1) la necessaria coerenza dei nuovi programmi e interventi con i piani territoriali e urbanistici per facilitare gli interventi finanziati dall'Europa; 2) il rifinanziamento della strategia nazionale per le aree interne alla luce delle nuove esigenze;

3) la promozione del ricorso a piani strategici in grado di favorire la transizione a un nuovo modello di sviluppo;

4) la centralità delle aree metropolitane e delle città medie nella strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.



La seconda parte del documento è dedicata agli interventi e ai progetti che secondo l'Istituto nazionale di urbanistica potrebbero essere di immediata realizzazione. Per quanto riguarda la trasformazione digitale, vi figurano l'estensione e l'accelerazione del piano per l’Italia digitale e la realizzazione di un grande centro di calcolo nazionale coordinato da Protezione civile e Miur per gestire i flussi di dati necessari alla sicurezza e alla salute nazionali.