Fase 2, stasera il Dpcm: il 27 aprile riparte manifattura per export. Il 4 maggio al via industria ed edilizia, ok a visite parenti Il premier Giuseppe Conte ha illustrato nel corso della cabina di regia tra governo e enti locali le principali novità che saranno inserite nel nuovo Dpcm di cui il presidente del Consiglio parlerà in una conferenza stampa alle 20.20 di Andrea Gagliardi

Coronavirus, le regole per la Fase 2 su bus, aerei, treni e taxi

5' di lettura

Il governo tenta di chiudere stasera il Dpcm che prevede le riaperture per la fase 2 il 4 maggio. Il premier Giuseppe Conte ha illustrato nel corso della cabina di regia tra governo e enti locali le principali novità che saranno inserite nel nuovo Dpcm di cui il presidente del Consiglio parlerà in una conferenza stampa alle 20.20. Si va verso la riapertura il 4 maggio del comparto manifatturiero, di quello edile (pubblico e privato) e del commercio all'ingrosso funzionale al settore manifatturiero e all'edilizia. Dal 4 maggio via libera anche al cibo da asporto (resta il divieto di stare nei locali), all'attività motoria, ma solo individuale (a meno che non si tratti di minori o di persone diversamente abili) e alla ripresa degli allenamenti a porte chiuse per gli sport professionistici. Ancora vietate le messe, ma via libera ai funerali con un massimo di 15 persone con mascherine.

Dal 27 aprile ripartono cantieri e manifattura per export

Da lunedì 27 aprile intanto potranno ripartire in tutto il paese le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta prevalentemente all'export e le aziende del comparto costruzioni, solo per i cantieri su dissesto, scuola, carceri e edilizia residenziale pubblica. Lo potranno fare solo se in condizioni di rispettare i protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una misura spinta dal presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e per i comuni dal vicesegretario vicario dell’Anci Roberto Pella. In una nota inviata oggi da Mise, Salute e Mit a Lamorgese per chiarire i margini dei prefetti nelle more del 4 maggio si chiarisce che le «attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale» per le quali i prefetti possono autorizzare comunque l'apertura non sono da intendersi solo quelle relative ai settori coperti dalla normativa sul golden power ma «quelle attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni, il cui prolungamemto della sospensione rischierebbe di far perdere al nostro paese quote di mercato», nonché attività nel settore delle costruzioni relative a «scongiurare il rischio di dissesto idrogeologico del territorio e relative ai settori dell'ediliza residenziale pubblica, dell'edilizalia scolastica e dell'edilizia penitenziaria». «Ovviamente la ripresa o continuazione delle attivita' deve avvenire nel rispetto delle previsioni di cui ai protocolli” su sicurezza e cantieri del 24 aprile 2020»

Ok a visita parenti ma niente riunioni famiglia

Tornando alle misure in vigore dal 4 maggio: sì anche alla possibilità di visitare i parenti (con mascherina), ma no alle riunioni di famiglia. Confermato il divieto di spostamento tra le Regioni, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Dovrebbe cambiare il modulo di autocertificazione in uso dando ai cittadini la possibilità di indicare nuove 'fattispecie' per allontanarsi da casa.

Obbligo mascherine sui mezzi pubblici, anche di stoffa

Gli “allentamenti” del lockdown presuppongono l’adozione di severe misure di sicurezza con mascherine obbligatorie su tutti i mezzi pubblici. Le mascherine andranno indossate in modo da coprire naso e bocca e potranno essere anche di stoffa. L’obbligo delle mascherine dovrebbe valere (in base alle indicazioni del comitato tecnico scientifico) solo nei luoghi chiusi oppure se non si può rispettare distanziamento.

Mezzi più frequenti nelle ore di punta, marker sui posti

Sarà anche garantita una maggior frequenza dei mezzi pubblici nelle ore di punta. Sui mezzi, dagli autobus alle metropolitane, inoltre, è previsto un numero massimo di passeggeri, in modo da rispettare la distanza di un metro, e la presenza di marker sui posti a sedere per segnalare quelli che non possono essere usati. Del resto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità, ha sottolineato come quello dei trasporti, sia uno dei settori più delicati. Di qui la necessità di mettere in campo tutte le misure: «no alla concentrazione nelle ore di punta, aumento delle corse, informazioni chiare ai cittadini per il distanziamento anche durante il momento del trasporto, più dispenser».