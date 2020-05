Fase 2, la stanchezza da isolamento ci spinge a comportamenti sbagliati

Gli esperimenti

Un esempio meno drammatico, ma ugualmente indicativo del fenomeno in questione, ci viene da un altro esperimento, nel quale a due gruppi di partecipanti viene mostrato un filmato. Mentre rispondono a un questionario sul contenuto del filmato, tutti i partecipanti hanno a disposizione un tavolo con degli snack ai quali dar fondo liberamente. Nella seconda parte dell'esperimento ai due gruppi, uno dei quali formato da persone a dieta, viene chiesto di assaggiare del gelato e rispondere a delle domande sulla sua qualità, il gusto, la consistenza, etc. I dati mostrano che mentre i partecipanti a dieta, generalmente, riescono con successo a resistere alla tentazione di mangiare gli snack, nella fase successiva approfittano del gelato gratis molto più abbondantemente dei partecipanti che non stanno facendo la dieta. Aver resistito con successo alla tentazione degli snack li rende più vulnerabili alle lusinghe del gelato (Vohs, K. Heatherton, T., 2000. “Self-regulatory failure: A resource-depletion approach”, Psychological Science, 11(3), pp. 249–254). Per non parlare di quei soggetti, poi, che essendo stati istruiti a mangiare ravanelli strategicamente posizionati a fianco di deliziosi biscotti al cioccolato e avendo resistito con successo alla tentazione di mangiare i biscotti, sono i più veloci, in media, ad abbandonare la sfida di risolvere un complesso rompicapo che richiede pianificazione e perseveranza (Baumeister, R., et al. 1998. “Ego depletion: Is the active self a limited resource?”, Journal of Personality and Social Psychology 74(5), pp. 1252-1265).

L’esaurimento dell’Io

Siamo davanti a casi differenti dello stesso fenomeno, il cosiddetto “esaurimento dell'io” (Ego depletion). Un fenomeno che determina strani comportamenti e che ci rende, per esempio dopo uno sforzo di volontà o di autocontrollo, meno capaci di esercitare le nostre capacità di giudizio e di problem-solving; ci toglie lucidità e prontezza decisionale, ci rende più vulnerabili alle tentazioni e più disponibili a comportamenti controproducenti. In termini Freudiani si potrebbe dire che l'Io che si impossessa dei desideri dell'Io e del Super-Io in un modo così naturale che può perfino portare l'Io a non riuscire più a far fare al soggetto ciò che l'Io stesso desidera. In termini più moderni possiamo fare riferimento alle funzioni esecutive che il nostro cervello mette in campo per aiutarci a pianificare le azioni, a sopprimere gli impulsi e a rimandare le gratificazioni immediate, e a come queste vengano temporaneamente messe sotto scacco da un eccessivo “esercizio” dell'autocontrollo e della volizione in situazioni di conflitto.

I legami tra autocontrollo e disonestà

Un aspetto particolarmente inquietante degli studi sull'Ego depletion riguarda i legami tra autocontrollo e disonestà. Recenti esperimenti hanno messo in luce a questo riguardo, come, per esempio, l'eccessivo ricorso alle risorse dell'autocontrollo possa indurre comportamenti più disonesti, come la prolungata esposizione ad una tentazione sia legata ad una riduzione della consapevolezza morale davanti a un dilemma etico e come questo sia tanto più facile, quanto più basso è il livello di identità morale del singolo. In altri termini, comportamenti disonesti e opportunistici vengono incoraggiati quando l'esaurimento dell'Io priva il soggetto delle “energie mentali” necessarie per distinguere chiaramente ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Questo vale non tanto per chi volontariamente e con premeditazione si accinge a violare le norme, formali o morali, ma piuttosto per coloro che, pur animati dalle migliori intenzioni, finiscono poi per violare i loro stessi principi nei quali, peraltro, credono fermamente.

Questo avviene, secondo alcuni, perché le “energie” che utilizziamo in questi compiti sono specifiche e limitate e quindi, quando sfruttate eccessivamente per un compito, non sono disponibili per compiti successivi. Altri sostengono che la chiave sia, invece, motivazionale: quando sfruttiamo eccessivamente le nostre capacità di auto-controllo, sostituiamo la motivazione a continuare a farlo con la motivazione che ci spinge verso attività più gratificanti, come il cibo o il divertimento (ancora i nostri Navigli personali). Sono innumerevoli i contesti reali nei quali le nostre capacità di autocontrollo vengono messe alla prova e sovrasfruttate: quando lavoriamo con scadenze troppo ravvicinate, quando ci troviamo stretti in un sedile di un aereo sovraffollato o nell'abitacolo della nostra auto bloccati in mezzo al traffico, o, ancora, quando con uno studente o un cliente cerchiamo di non farci influenzare dalle nostre naturali simpatie o antipatie. Anche la nostra lingua è, in qualche modo, rivelatrice. Cosa indica, sottotraccia, l'espressione “sto perdendo la pazienza”, se non il fatto che la risorsa-pazienza è limitata e che un esercizio più intenso della virtù, magari in un contesto, rende più probabile la sua inefficacia in un altro?

L’esercizio della pazienza

Quanta pazienza abbiamo dovuto esercitare, tra le altre virtù, in questi mesi. Sarebbe interessante fare un inventario sui generis per capire a che punto ci troviamo con le nostre riserve personali e sociali di auto-controllo e di virtù civili. Sarebbe interessante, per esempio, verificare se e come è mutato l'atteggiamento dei genitori, costretti forzatamente all'autodisciplina casalinga, nei confronti dei figli. L'esercizio dell'autocontrollo in un contesto può aver influito sull'esercizio della stessa virtù in un altro? E gli insegnanti con gli studenti? E i capiufficio coi dipendenti? E gli elettori coi loro rappresentati? Gli studi sull'esaurimento dell'Io sembrano mostrare che questo è esattamente ciò che accade. Siccome l'autocontrollo è una risorsa limitata, paradossalmente, non bisogna abusarne. Tanto più la nostra virtù è forte e pronta all'uso, quanto meno siamo costretti a farvi ricorso. “Non tirare la corda”, un'altra espressione rivelatrice.