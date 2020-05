Fase 2, dalle seconde case ai parchi: Regioni e Comuni in ordine sparso In Lombardia e Veneto obbligatorie sempre. In Sicilia chi vuole può già trasferirsi nelle seconde case estive. Messe consentite in Sardegna. Parchi ancora chiusi a Bari e La Spezia di Andrea Gagliardi

Aziende e famiglie iniziano ad affrontare la Fase 2 a partire dal 4 maggio (con il rientro a lavoro di oltre 4 milioni di italiani) in base alle linee guida contenute del Dpcm del 26 aprile, chiarite dalle nuove Faq pubblicate sul sito di palazzo Chigi. Le Regioni non sono però tutte allineate. Ognuna ha redatto ordinanze ad hoc per il proprio territorio. E anche le grandi città hanno elaborato ognuna il suo piano per la ripartenza. Con alcuni “disallineamenti” rispetto a quanto previsto a livello centrale. Il governo per esempio chiede di indossare le mascherine nei luoghi chiusi come gli esercizi commerciali e mezzi pubblici. Ma in Lombardia e Veneto sono obbligatorie sempre quando si esce di casa. Nel Lazio no, ma vanno messe anche all’aperto se ci si ferma a parlare con qualcuno.

In Sicilia chi vuole può già trasferirsi nelle seconde case estive. In Veneto ci si può recare nelle seconde case solo per lavori di manutenzione. Mentre in Sardegna si possono già celebrare le messe. A Torino il cibo da asporto non è ancora permesso. Mentre a Bari i parchi restano per ora chiusi. Al sud, poi, meno colpito dall’epidemia, si continua a guardare con timore a chi tornerà dal Nord. In Sicilia, per chi arriva continua a essere in vigore l’obbligo di quarantena. Quarantena di 14 giorni prevista anche in Calabria, Basilicata e Campania. Ma vediamo più da vicino il quadro nelle singole regioni e grandi città.

In Lombardia guanti e mascherine sui mezzi pubblici

In Lombardia tornano al lavoro - secondo stime della Regione - oltre 900mila persone. Il nodo critico della ripresa delle attività produttive sono i mezzi di trasporto pubblico, dove si potrà salire solo con guanti e mascherina. A Milano la capacità di trasporto è ridotta al 25% del normale. Si passerà da 1 milione e 400 mila passeggeri pre Covid a un massimo di 400 mila. Atm ha predisposto la segnaletica all’interno dei vagoni e sulle banchine della metro, ma andrà regolamentato l’afflusso alle stazioni così come sui mezzi di superficie. Sarà inevitabile - denunciano i sindacati - la formazione di code, che potrebbero sfociare in assembramenti. Anche per questo, a Milano le autorità invitano ad andare a piedi o in bici, e il Comune ha dato il via a nuove piste ciclabili dal centro alla periferia. Inevitabile sarà l'uso della macchina, e per questo Palazzo Marino ha prorogato la sospensione di area B e C e la sosta libera sulle strisce gialle e blu. Riaprono i parchi, dove c’è divieto di assembramento, di utilizzo delle aree gioco e delle attrezzature sportive. Da giovedì si ridischiudono i cancelli dell’Idroscalo.

In Liguria possibile giro in barca

In Liguria il governatore Giovanni Toti sta pensando di consentire «di andare in barca in un numero limitato di persone, di poter lasciare il Comune» per fare acquisti o «spostarsi in macchina per andare a fare sport». Rimandate invece all'11 maggio eventuali aperture di parrucchieri, estetisti e ristoranti. Genova riapre parchi, spiagge e passeggiate al mare.

Di diverso avviso La Spezia, dove i parchi pubblici rimarranno chiusi con una ordinanza che resta in vigore fino al 17 maggio, ma sono possibili le passeggiate a mare.

