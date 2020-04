Fase 2, termoscanner in tutti gli scali e stazioni. Nuove regole per i cantieri Siglato il nuovo Protocollo di regole il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri.

Termoscanner non solo nelle grandi stazioni e negli hub aeroportuali, ma in tutte le stazioni e aeroporti del paese. È una delle misure che dovrebbe entrare nelle linee guida per i trasporti allegate al prossimo dpcm per la ripartenza. Tra le altre misure dovrebbe inoltre essere previsto l'obbligo su tutti i mezzi di trasporto collettivo (dai treni alle navi, dagli aerei a bus e metro) del distanziamento sociale e della mascherina) che non saranno

quindi in alternativa.

Governo al lavoro sul nuovo Dpcm

Intanto il governo lavora al Dpcm con le linee guida per la Fase 2 che entreranno in vigore il 4 maggio, con il ritorno al lavoro in azienda di 2,7 milioni di italiani nei settori della manifattura delle costruzioni e di alcuni servizi. Ma si dà per certo che alcune riaperture saranno anticipate: cantieri per realizzare scuole e ospedali potrebbero partire già dalla prossima settimana, assieme alle aziende produttrici di macchine agricole.

Nuove regole cantieri, Durc fino al 15 giugno

In vista della riapertura dei cantieri è stato siglato il nuovo Protocollo di regole il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri. Lo rende noto il Ministero delle infrastrutture e trasporti, precisando che in particolare, per quanto riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), l’impegno del Governo è di fissare al 15 giugno il termine di validità di tutti quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, attraverso un'apposita modifica di legge che sarà inserita nel prossimo decreto di fine aprile.

Nei cantieri misurazione febbre e in mensa a gruppi

Tra le misure previste dal protocollo, la misurazione della temperatura prima dell'accesso al cantiere (che non sarà consentito con più di

37,5°), un presidio sanitario per i cantieri di grandi dimensioni (oltre 250 unità), accesso agli spazi comuni (comprese mense e spogliatoi) contingentato, con ventilazione continua dei locali, tempo di sosta ridotto e distanza di 1 metro tra le persone. Il protocollo del Ministero dei trasporti, condiviso con il Ministero del lavoro, le associazioni di categoria e le parti sociali, integra quello del 14 marzo e aggiunge una serie di

misure che vanno dalle modalità di accesso dei fornitori alle precauzioni igieniche personali, dai dispositivi di protezione alla gestione degli spazi comuni. Tra le altre novità, inoltre, il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e aree comuni, sono previsti servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e

altro personale esterno.

