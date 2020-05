Fase 2, trasporti pubblici sorvegliati speciali con 4 milioni di lavoratori in attività

Bologna

Molte le aziende manifatturiere che torneranno all'opera, anche se quasi 10mila resteranno chiuse. Tper, l'azienda che gestisce gli autobus, ha predisposto un piano per garantire i flussi in aumento (fin qui calati di circa il 90%), ma anche il distanziamento sui mezzi. Ovunque, come nel resto della Regione, saranno obbligatorie le mascherine. Riapriranno parchi e cimiteri, anche se il Comune ha invitato a non prendere la nuova fase come un “liberi tutti”. Non riapriranno invece, nonostante l'ordinanza regionale lo consenta, le biblioteche e gli impianti sportivi comunali, chiusi per altre due settimane in attesa della definizione dei protocolli.

Firenze

Si viaggerà su bus e tramvia solo se muniti di mascherina e guanti e stando distanti un metro, riapriranno parchi e giardini non recintati come le Cascine, si potrà andare al cimitero mentre per bar e ristoranti, per i quali era già consentita la vendita da asporto, sarà possibile il take away senza bisogno di prenotare ma evitando gli assembramenti. Il 6 maggio riapriranno poi gli orti urbani e le attività di assistenza alle famiglie con bambini nei giardini. Riapre anche l'aeroporto - al momento non previsti voli di linea - e anche il Duomo per la preghiera individuale. Confcommercio riapre i negozi, ma solo dalle 10.30 alle 13, come segno di protesta.

Napoli

Da un lato l'attesa per il previsto arrivo di molte persone dal Nord (con rigidi controlli predisposti alla Stazione Centrale e all'aeroporto), dall'altra la sperimentazione del piano per i trasporti pubblici con limitazioni all'accesso nel metrò e sui bus e apposite segnalazioni. Saranno aperti 13 parchi comunali ed i cimiteri; il sindaco Luigi de Magistris lancia un appello al prefetto per rafforzare i controlli anti assembramenti. Come da ordinanza regionale, tutti in mascherina e accesso scaglionato per i dipendenti negli uffici pubblici. Riparte anche l'asporto e si potrà passeggiare.

Palermo

Operai al lavoro nelle 12 ville che domani riapriranno, anche se con accessi limitati. Dopo quasi due mesi in casa, i bambini, uno per volta accompagnato da uno solo dei genitori, potranno accedere ai parchi. Ingressi però contingentati: per entrare, in base alle disposizioni del comune, bisognerà prenotarsi nel sito dell'amministrazione. Pronti anche gli autobus dell'Amat, dove sono stati sistemati gli adesivi nelle postazioni per garantire i distanziamenti dei passeggeri. Aperti anche i cimiteri con accessi contingentati e consentiti, attraverso prenotazione on line.

