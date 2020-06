Fase 3, il ruolo strategico delle grandi imprese di Angelo Guarini

3' di lettura



Nell’ambito degli Stati Generali dell’economia per il rilancio post-Covid dell’Italia, sarebbe a mio avviso opportuno focalizzare l’attenzione anche sul ruolo che potrebbero avere le grandi imprese nazionali e multinazionali -con particolare riferimento al Mezzogiorno - affiancate dalla rete di Pmi dislocate sul territorio.

In questa nuova delicata fase il ruolo delle grandi imprese, quale patrimonio ed asset strategico nazionale, dovrebbe essere più fortemente tenuto in considerazione dal Governo, sia a livello di discussione italiana sulla strategia di ripresa economica da mettere in campo, sia a livello europeo, nell’ambito, per esempio, delle procedure di negoziazione e approvazione del Recovery Plan a sostegno di un efficace utilizzo delle risorse a favore degli investimenti produttivi privati che determinino effettivamente la ripresa economica. In tale fase di primaria importanza per la ripresa, sarà necessaria la revisione del regolamento del fondo FESR per gli anni 2021-2027, da cui le grandi imprese, stando alle bozze di regolamento ad oggi proposte dalla Commissione prima dello shock economico globale causato dalla pandemia, sarebbero praticamente escluse, con potenziali ripercussioni negative anche sulla permanenza in Italia degli stabilimenti già esistenti e sulla tenuta dell’occupazione. Proprio a causa della pandemia Covid 19, i negoziati sui Regolamenti dei fondi strutturali per il periodo 2021-2027 sono sospesi e tuttavia legati a doppio filo alla discussione in seno al Consiglio sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale e sulle misure che verranno adottate per affrontare la crisi economica derivante dall’emergenza Covid-19. Per garantire la ripresa economica a lungo termine la massima attenzione dovrà essere posta, quindi, sulla Politica di Coesione 2021-2027 e sulle previsioni riguardanti l’accesso agli aiuti delle grandi imprese.

Sarebbe deleterio, in altri termini, se dovesse passare l’impostazione di ridurre drasticamente o eliminare gli incentivi a favore delle grandi aziende, sulla base del presupposto che le stesse, quando decidono di fare investimenti, li realizzano indipendentemente da qualsiasi incentivo. Ciò è vero, se non viene considerato il dettaglio (molto importante) della scelta della localizzazione degli investimenti. In altri termini, è utile evidenziare che la competitività nei gruppi multilocalizzati viene intesa in un duplice fronte : - verso l’esterno oppure - all’interno del gruppo, tra i vari siti che si contendono la localizzazione degli investimenti già decisi dall’head quarter. In quest’ultimo caso, posso affermare con certezza - per la Puglia come mia esperienza sul campo - che le misure “a sportello” di programmazione negoziata (contratti di programma e contratti di sviluppo) con incentivi finanziari a fondo perduto, direttamente erogati all’investitore, sono state un formidabile strumento di marketing territoriale.

Vanno, pertanto, create condizioni favorevoli perché le grandi imprese attuino programmi di investimento, al fine di rilanciare o quanto meno consolidare i propri stabilimenti dislocati sul territorio nazionale nel segno dell’occupazione e della transizione verde e digitale, contribuendo così alle priorità strategiche europee. Da sottolineare peraltro il peso che le grandi imprese a capitale estero hanno nell’economia nazionale. Come emerge dal position paper di Confindustria “Le Grandi imprese estere in Italia”, pubblicato a gennaio 2020, nel solo 2017 le grandi imprese estere -pur rappresentando soltanto lo 0,3% in numeri sul totale delle imprese residenti nel nostro Paese- hanno dato lavoro all’8% degli occupati del settore privato (pari a 1 milione e 365 mila addetti), hanno contribuito al 15,3% del valore aggiunto (118,9 miliardi di euro), generato il 18,3% del fatturato (pari a 572,4 miliardi di euro), il 17,5% degli investimenti (16,7 miliardi di euro) e finanziato ben il 22,4% della spesa privata in ricerca e sviluppo (3,3 miliardi di euro).

Alla luce di tali numeri, appare evidente come l'entità e gli effetti dei programmi di investimento industriale delle grandi imprese siano necessari e da ricercare, specie al Sud, anche al fine di accelerare la leadership industriale europea nei settori strategici e nelle catene del valore, incluse quelle relative alla strategia verde e digitale. Garantire e possibilmente rafforzare la presenza dei grandi stabilimenti industriali aiuterebbe il sistema produttivo italiano a essere più competitivo in un contesto globale in trasformazione ancor più rapida dopo il Covid, in relazione a tre fattori principali per il futuro della nostra economia: il sistema delle Pmi, la ricerca-innovazione-digitalizzazione e la sostenibilità ambientale.



Direttore Generale Confindustria Brindisi