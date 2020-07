Fase 3: Semplificazione e aiuti alle imprese la ricetta emersa dal webinar Unagraco Professionisti quanto mai necessari ha sottolineato Cassa ragionieri ed esperti contabili di Annarita D'Ambrosio

«Trasparenza, privacy, anti-corruzione e anti-riciclaggio per le aziende e le Pubbliche Amministrazioni» il tema del seminario online promosso dall'Unagraco (Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili), presieduta da Giuseppe Diretto: una riflessione attenta sulle prossime mosse da mettere in campo per la ripresa.

La ricerca di un punto di equilibrio

«Bisogna velocizzare la spesa pubblica e puntare al rafforzamento strutturale del Paese se vogliamo davvero far ripartire l'Italia» la ricetta del governatore pugliese Michele Emiliano che ha sollecitato l’avvio di « un percorso di sburocratizzazione trovando un punto di equilibrio tra la deregulation totale e incondizionata, da un lato, e l'eccesso di controllo e burocrazia, dall'altro. Su questo tema il ruolo dei professionisti - ha detto - è determinante nel trovare gli elementi di mediazione con il legislatore e la magistratura».



Emiliano ha sollecitato « sistemi più elastici per la spesa pubblica che non obblighino a fare una gara d'appalto ogni volta, anche per cifre irrisorie. Il numero degli interventi della magistratura nelle gare pubbliche è pari al numero delle gare stesse - ha proseguito - e così non si può andare avanti».

Per il governatore i controlli a posteriori sulle imprese generano solo ritardi ed incertezze «Meglio puntare su verifiche preventive. In Europa, ad esempio, esistono già elenchi di fornitori accreditati ai quali è possibile rivolgere la domanda di servizi o forniture perché già hanno subito un processo di controllo e valutazione. Senza dover procedere ogni volta alla gara».

I professionisti ed il loro spirito di adattamento

Sburocratizzare parola d’ordine anche secondo Giuseppe Diretto, presidente Unagraco, che ha sottolineato come «in questi mesi i commercialisti e gli esperti contabili hanno mostrato uno spirito di adattamento estremo per aiutare il Paese». Sono stati una guida per aziende e cittadini nel districarsi tra una miriade di provvedimenti del governo e delle Regioni con decine di miliardi distribuiti a pioggia, senza però riconoscimenti e possibilità di suggerimenti - ha denunciato il presidente.