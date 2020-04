Fase due, scontro tra Regioni. Zaia: «Chiusura confini è Sud contro Nord». Crimi: commissariamento Lombardia è un’ipotesi Scontro sulle Rsa. Il governatore della Lombardia Fontana: «Il Lazio ha adottato una delibera simile alla nostra». La replica: «Non mistifichi»

Coronavirus: la babele delle task force

Ancora polemiche tra Governo e Regioni e tra regioni del Nord e regioni del Sud sulla fase due, ovvero la riapertura dopo la fine del lockdown, ad oggi prevista per il 3 maggio. Nella maggioranza il leader politico M5s Vito Crimi in un’intervista al Quotidiano nazionale delinea l’ipotesi di un commissariamento della Lombardia, per «le troppe cose che non hanno funzionato».

«A 5Stelle e Pd non basta l'abbuffata di poltrone in corso nelle aziende di Stato: ora pensano addirittura di commissariare la Regione. Giù le mani dalla Lombardia!», replica il presidente dei senatori leghisti

Massimiliano Romeo.

Sull’altro filone, dopo la minaccia del presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca (ma sulla stessa linea sono Calabria e Sicilia) di chiudere i confini della regione nel timore di una nuova ondata di contagi che potrebbe scaturire dalla riapertura delle attività produttive al Nord il presidente del Veneto commenta: «Se alcuni presidenti chiudono i confini regionali allora fanno loro l’autonomia, non è Nord contro Sud, è Sud contro Nord». Intanto sulle Rsa va in scena uno scambio di accuse tra Lombardia e Lazio.

Rsa, Fontana attacca. Il Lazio: «Non mistifichi»

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana, al centro delle polemiche per i decessi avvenuti nelle Residenze sanitarie assistenziali per anziani, va al contrattacco e mette sotto la lente la Regione Lazio, gestita dal segretario del Pd Nicola Zingaretti. «Una delibera simile a quella della Lombardia sulle Rsa - dice a Radio Padania il governatore lombardo, leghista - «era stata presa dal Lazio. Ma al governatore del Lazio non è stato fatto alcun tipo di contestazione». Secondo Fontana, dunque, «si cerca di attaccare l’organizzazione lombarda. C’è un attacco nel confronto mio in quanto rappresentante di una certa parte politica. Si sta facendo quel fuoco incrociato - aggiunge - che è sempre stato fatto quando al governo c’era un rappresentante del centrodestra. Qui al governo c’è un rappresentante non del centrodestra, ma in Lombardia c’è un rappresentante del centrodestra». «Fontana non si permetta di mistificare - è la replica a stretto giro dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato - nel Lazio si sono create Rsa esclusivamente Covid per pazienti positivi che secondo le indicazioni cliniche non necessitano di ricovero ospedaliero. Lunedì ne apriremo una interamente pubblica a Genzano di Roma».

Più in generale, Fontana spiega di non credere nella riapertura di alcune regioni prima delle altre, in particolare prima della Lombardia, anche se su questo si rimette a quello che diranno i tecnici. «Le decisioni saranno prese tutti insieme sulla base delle valutazioni dei tecnici a tutela della salute ma - continua il governatore della Lombardia - non credo che si possa arrivare a quello perché l’Italia potrebbe rimanere zoppa».