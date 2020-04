Fase due: ipotesi riapertura dopo il 25 aprile per automotive, moda e cantieri La task force guidata da Vittorio Colao sta lavorando alla suddivisione delle attività produttive a seconda del rischio contagio. Tra le ipotesi spostamenti limitati per chi ha più di 70 anni e per i giovani sotto i 18 anni

Coronavirus, Fontana: garanzia salute presupposto per riapertura

4' di lettura

Mentre Lombardia e Veneto premono per riaprire dopo il 4 maggio, ovvero il giorno dopo la scadenza prevista dal decreto del presidente del Consiglio del 10 aprile, qualche spiraglio si potrebbe delineare già alla fine della prossima settimana, dopo il 25 aprile (si fa anche la data del 27) quando potrebbe scattare il semaforo verde per alcune filiere (dalla moda all’automotive, la meccanica ma anche cantieri, cave e miniere). Un “antipasto” che si sviluppebbe aggiornando l’elenco dei codici Ateco delle attività consentite, probabilmente con un decreto Mef-Sviluppo economico. Si moltiplicano intanto gli accordi sulla sicurezza sul lavoro, territoriali o per settori, per auto-organizzarsi in attesa del via libera a riaprire i cancelli.

La griglia allo studio della task force

In queste ore la task force guidata da Vittorio Colao sta lavorando alla suddivisione delle attività produttive a seconda del rischio contagio, associando a ciascun codice Ateco una “classe di rischio integrato”. Uno schema della tabella, che associa ad ogni codice di attività produttiva un rischio basso, medio o alto ricordando se la stessa attività è stata sospesa o meno a causa dell’emergenza Covid, circola in queste ore nella maggioranza e potrebbe essere una delle basi su cui il governo potrebbe lavorare nei prossimi giorni.

La ponderazione del rischio

La tabella, per ogni attività produttiva, assegna una classe di aggregazione sociale - in ordine numerico crescente - e una classe di rischio integrato. Si va ad esempio dalle industrie alimentari, che prevedono una classe di aggregazione sociale pari a 1 e un codice di rischio integrato basso, al settore del trasporto aereo, con un’aggregazione sociale pari a 3 e un codice di rischio integrato alto. Tra le attività con rischio alto, nello schema di lavoro che è ancora ad fase transitoria, c’è quella dell’assistenza sanitaria e quella dell’assistenza sociale non residenziale. Rischio “medio-alto” per attività riguardanti lotterie, giochi e scommesse mentre per le attività di ristorazione, secondo la tabella, il rischio sarebbe “medio-basso”. Non sempre ad un tasso di aggregazione sociale alto corrisponde un rischio contagio elevato. Le attività sportive, di intrattenimento o di divertimento presentano una classe di aggregazione sociale pari a 4 (il massimo previsto) ma una classe di rischio integrato “medio-basso”. Nel complesso, il Governo si muove con gradualità, anche in linea con la posizione espressa dall’Iss, che ha frenato sull’ipotesi, delineata da Lombardia, Veneto e Piemonte di riaprire dal 4 maggio.

Istat: con lockdown stop attività 2,1milioni di imprese

Secondo l'Istat, «le attività formalmente sospese riguardano 2,1 milioni di imprese (poco meno del 48 per cento del totale), che impiegano 7,1 milioni di addetti (di cui 4,8 milioni dipendenti)». L'ente statistico ha aggiornato i dati sugli effetti economici del lockdown, escludendo i settori come quelli del credito, della P,a e dell'agricoltura. «Tali imprese generano, sulla base dei dati riferiti al 2017, 1334 miliardi di euro di fatturato (il 41,4 per cento del livello complessivo) e 309 miliardi di valore aggiunto (il 39,5 per cento del totale)».

La cabina di regia

Le regole che scatteranno in vista della riapertura delle attività produttive e per i cittadini che frequenteranno spazi pubblici saranno al centro della cabina di regia attesa per domani, 18 aprile. Un criterio potrebbe essere quello che prende in considerazione le fasce di età. Tra le ipotesi c’è quella di spostamenti limitati per chi ha più di 70 anni, con una tutela particolare per chi ha più di una patologia, e per i giovani sotto i 18 anni (divieto di riunirsi in più di due o tre, così da scongiurare per quanto possibile la diffusione del contagio).