Fase due, Veneto e Piemonte con la Lombardia: «Ripartire il 4 maggio» Per il presidente del Veneto Luca Zaia, «se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto» di An.C.

Il governo frena il pressing della Lombardia per riaprire il 4: "Sarebbe un errore"

La prima a chiedere la riapertura di tutte le attività produttive dal 4 maggio, ovvero dal giorno successivo alla scadenza del termine definito dall’esecutivo per il lockdown, è stata la Lombardia. Ma a distanza di ore alla regione guidata dal leghista Attilio Fontana si sono affiancate Veneto, Piemonte e Sicilia.

Veneto, Piemonte e Sicilia: lo stop non vada oltre il 4 maggio

Per il presidente del Veneto Luca Zaia, esponente anche lui del Carroccio, «se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto». «Parlare di normalità sarebbe imprudente - ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - ma credo che il 4 maggio si possa iniziare una nuova normalità. Aspettare a braccia conserte che il virus se ne vada per ripartire come prima è il più grande errore che si possa fare - ha aggiunto il governatore di Forza Italia -. Attrezzarci in questa fase di coda del virus epidemico per ripartire con una nuova normalità per ripartire in sicurezza è il grande sforzo di responsabilità e di lungimiranza che la politica tutta deve fare». Contraria a uno stop che vada oltre il 3 maggio anche la Sicilia. In un intervento all’Assemblea siciliana, l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha affermato: «Valutiamo l’ipotesi che lo Stato propenda di andare oltre al 3 maggio, mentre la nostra posizione è che non si può andare oltre a quella data,perché in Sicilia ci troviamo in una condizione epidemiologica diversa da quella di altre regioni».

Sindacati: no a fughe avanti, regia nazionale per fase 2

Ma al pressing delle quattro regioni corrisponde un pressing analogo dei sindacati. Cgil, Cisl e Uil - si legge in una nota unitaria - «hanno chiesto oggi un incontro urgente al presidente del Consiglio per un confronto sulla ripresa delle attività produttive, economiche e sociali» in vista della fase due dell’emergenza coronavirus «perché - si legge ancora nel documento - riteniamo fondamentale che venga mantenuto un forte presidio e una regia nazionale sul tema della sicurezza e della tutela massima della salute per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Il nostro obiettivo è, lavorando insieme, arrivare preparati alle scadenze di maggio contenute nel Dpcm del 10 aprile».

Fontana: scaglionare il lavoro su sette giorni

Dopo aver spiegato che la ripresa di tutte le attività produttive dal 4 maggio dovrà rispettare le quattro D (distanza, dispositivi, digitalizzazione e diagnosi) Fontana ha avanzato l’ipotesi di «scaglionare il lavoro su 7 giorni anziché su 5, con orari di inizio diversi per evitare l’affollamento dei mezzi pubblici».

