Fashion week, in edicola lo speciale di 24 pagine dedicato alla moda donna

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La settimana della moda donna che si terrà dal 22 al 28 febbraio a Milano prevede 170 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi, per la maggior parte in presenza. Sette giorni di vetrina globale per il sistema moda italiano, grazie allo streaming, ma anche all’accordo raggiunto per facilitare l’arrivo di buyer dall’estero, attesi anche da Asia e Stati Uniti.

In edicola con Il Sole 24 Ore, il 22 febbraio, uno Speciale di 24 pagine dedicato proprio alla moda donna: tra i temi trasversali affrontati, la ripresa del 2021 (il fatturato complessivo è cresciuto del 18% a 83 miliardi, ma resta ancora inferiore ai livelli pre Covid) e le sfide del 2022, tra fattori esogeni (rincari delle materie prime e incognite geopolitiche) e cambiamenti del mercato, con la trasformazione del retail e le nuove frontiere del digitale. Spazio alle storie delle aziende, che raccontano il rimbalzo del 202i e le strategie per affrontare il futuro a breve e medio termine. Non è tutto: lo speciale dedica quattro pagine ai prodotti - in totale 100 - dall’abbigliamento agli accessori (gioielli compresi). Le scelte, fatte dalla redazione di How to Spend it Italia riguardano le collezioni già nei negozi, online e offline, quelle della primavera-estate 2022, mentre la settimana della moda ci proietta verso l’autunno-inverno 2022-23.

Loading...

Lo speciale Moda donna è curato dalla redazione di Moda24: il settimanale, che debuttò in formato tabloid come allegato al quotidiano il 17 febbraio 2012, ha dunque appena celebrato i suoi primi 10 anni. In edicola, ieri come oggi, il venerdi. Il decennio raccontato sulle pagine di Moda24 ha segnato una serie di cambiamenti radicali, nel mondo e nella moda: nel 2012 il sistema moda allargato fatturava 63 miliardi di euro, un valore che nel 2019 pre-pandemia è salito a oltre 90 miliardi, ed è diventato uno dei cardini dell’economia del “bello e ben fatto” made in Italy. Dieci anni fa la moda era alle prese con i blogger, i social, i Millennials e l’e-commerce; oggi guarda al metaverso, alla Generazione Z, a valori come la diversity e la sostenibilità.