Fashion week, a Milano debutta un format digitale a luglio Webinar, eventi e un’area dedicata agli showroom: così la Cnmi punta a supportare le aziende. Intanto Giorgio Armani conferma gli eventi “fisici” a settembre e sposta l’alta moda a Milano di Marta Casadei

Un appuntamento interamente digitale per promuovere le collezioni uomo p-e 2021 e le precollezioni per la primavera 2021. Lo ha appena annunciato la Camera nazionale della moda italiana, che ha deciso di fare un salto nel mondo virtuale per sostenere il settore in difficoltà: la prima Milano Digital Fashion Week - July Issue si terrà infatti dal 14 al 17 luglio per presentare le collezioni uomo primavera-estate 2021 e le precollezioni donna e uomo primavera-estate 2021.

Non è la prima manifestazione interamente digitale annunciata per ovviare alle cancellazioni delle settimane della moda tradizionale: Shanghai ha già fatto un esperimento a marzo; la London fashion week uomo ci proverà a giugno. E la settimana della moda di Milano, a febbraio, aveva già provato lo streaming delle sfilate in Cina, con risultati importanti: oltre 25 milioni di utenti avevano assistito agli show che si erano tenuti fisicamente in città.

Capasa: «Così sosteniamo la ripresa del sistema»



«Lo sviluppo di una fashion week digitale è una risposta concreta al momento che stiamo vivendo, che ci da la possibilità di proseguire il percorso iniziato a febbraio con l’iniziativa “China, we are with you” - ha detto Carlo Capasa, presidente di Camera nazionale della moda, che in un primo tempo si era detto poco favorevole a una fashion week solo digitale

-. In questa situazione di difficoltà è fondamentale dare la possibilità

a tutte le aziende di presentare le collezioni durante la fashion week digitale di luglio. Il nostro obiettivo è sia quello di sostenere la ripartenza dell’intero sistema moda sia di raggiungere i media, i buyers e l'intera fashion comunity attraverso una moltitudine di contenuti,

studiati per tutti gli attori del sistema». Insomma: una pausa di visibilità troppo lunga (da febbraio a settembre) avrebbe danneggiato eccessivamente il settore.

Non solo sfilate: il format punta su webinar, eventi e showroom