Fashion week alla prova coronavirus. A Lineapelle calano buyer e aziende Mipel in controtendenza: nei primi due giorni la fiera della pelletteria ha messo a segno un incremento dei visitatori di oltre il 20% nonostante le assenze dalla Repubblica Popolare di Giulia Crivelli e Marika Gervasio

3' di lettura

S’era capito fin dal 4 febbraio che le fiere e i grandi eventi – non solo quelle della moda – sarebbero stati il primo vero test degli effetti del coronavirus sugli spostamenti globali di persone e merci. In quella data Carlo Capasa, presidente della Camera della moda, presentando la fashion week donna che entra oggi nel vivo a Milano, aveva spiegato che sarebbero mancati circa mille operatori cinesi. Capasa aveva colto l’occasione per annunciare l’iniziativa China we are with you, che, al di là delle parole, significative in sé, mira a usare la tecnologia per permettere a stilisti e buyer cinesi di esserci virtualmente. Su sfilate, presentazioni in showroom e progetti dedicati ai giovani (tra cui il Fashion Hub di Camera della moda, dedicato proprio ai talenti emergenti) si potrà fare un bilancio alla fine di Milano moda donna, il 25 febbraio. Per le fiere di settore e dedicate al pret-à-porter invece si possono già dare alcune indicazioni concrete. Il 19 febbraio si chiudono Micam (calzature) e Mipel (pelletteria) e si apre Lineapelle, mentre dal 20 al 23 febbraio si terranno Super, White e theOne.

L’allarme di Lineapelle

«Due volte all’anno ospitiamo circa 1.200 espositori da tutto il mondo, attirando oltre 40mila operatori dei settori calzatura, pelletteria, abbigliamento, arredamento, design e automotive da oltre 100 Paesi», ha spiegato Fulvia Bacchi, amministratore delegato di Lineapelle e direttore generale di Unic, l’associazione della filiera conciaria che rappresenta 1.200 aziende che danno lavoro a 17.500 persone, con un fatturato di 5 miliardi e un export del 76%. «Il 10% degli espositori sono cinesi e ovviamente in questa edizione mancano – ha aggiunto Fulvia Bacchi –. Ma la preoccupazione maggiore è per l’export verso la Cina, che è da molti anni il primo mercato delle pelli italiane». Lineapelle e Unic hanno confermato però ogni iniziativa collaterale, a partire dalla mostra “Questione di pelle”, che resterà allestita fino al 29 febbraio in via Brisa, nel centro storico di Milano. Resta, a maggior ragione, il focus sulla sostenibilità: oggi sarà presentato il 15° Bilancio sul tema, confermando quanto il settore conciario sia stato pioniere nel certificare l’impegno per l’ambiente.

Mipel ottimista

«La 117esima edizione di Mipel – commenta Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri e Mipel – ha aperto i battenti registrando un incremento dell’afflusso di visitatori nei primi due giorni di manifestazione, +20% domenica, rispetto a febbraio 2019, e +26% lunedì, nonostante l’inevitabile assenza dei compratori cinesi». E aggiunge: «Il sostegno alle imprese dichiarato dal ministro degli Esteri Luigi di Maio, in visita il giorno dell’apertura insieme al presidente Ice Carlo Maria Ferro, sarà sostanzialmente pianificato ai primi di marzo quando, assieme agli operatori di settore, verrà deciso come spendere i 300 milioni del piano straordinario per il made in Italy a disposizione per il solo anno 2020».