Fast fashion in crescita ma pesa l’incognita sostenibilità

Nella cosmetica si chiama “effetto lipstick” e fotografa un fenomeno di consumo che più volte si è ripetuto nella storia: l’acquisto di un prodotto accessibile – come il rossetto – in un momento di crisi economica. Una gratificazione che a fronte di un impatto ridotto sul portafoglio può avere un’influenza positiva a livello psicologico. Con l’inflazione, in Italia, a quota 8,4% e i costi di bollette e spesa in rapido aumento, lo spostamento degli acquisti verso prodotti più accessibili potrebbe verificarsi anche nell’imminente stagione autunno-inverno. Il fast fashion però deve fare i conti con abitudini di shopping diverse e sempre più orientate al consumo consapevole.

«L’aumento dei prezzi sui beni di consumo rappresenta la prima preoccupazione per il 53% dei consumatori europei, secondo le nostre ultime analisi», spiega Gemma D’Auria, senior partner McKinsey. E, stringendo il focus sul settore moda, continua: «Le vendite del segmento fast fashion tradizionale sono cresciute di oltre il 20% negli ultimi tre anni ma anche i nuovi player online stanno guadagnando terreno. Nei prossimi 18-24 mesi, tuttavia, tutto il comparto moda si troverà di fronte a uno scenario complesso. È probabile che sempre più consumatori decidano di destinare una quota maggiore della propria capacità di spesa per capi versatili e di maggior valore».

H&M, Inditex e Mango: conti in crescita a inizio 2022

Nel 2008 la crisi economica aveva fatto da volàno alla popolarità e ai conti del fast fashion internazionale. Oggi il mercato del fast fashion, secondo stime riportate dalla società di analisi e ricerche Statista, vale poco meno di 100 miliardi di dollari a livello globale e dovrebbe raggiungere i 133 miliardi di dollari entro il 2026. Il 2022 è stato finora un anno di ripresa a tutti gli effetti, nonostante il conflitto in Ucraina, che dalla fine di febbraio ha portato alla chiusura dei punti vendita in Ucraina, Russia e in alcuni casi Bielorussia. La conferma viene dai conti dei giganti del fast fashion: H&M ha chiuso il primo semestre 2022 con vendite in salita del 20% a 103,7 miliardi di sek (circa 9,7 miliardi di euro); Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius e altri) ha chiuso il primo trimestre 2022 lo scorso 30 aprile con vendite a 6,7 miliardi di euro, in crescita del 36% sullo stesso periodo dell’anno precedente, ed Ebitda in salita del 55% a 1,9 miliardi di euro. Il gruppo catalano Mango, invece, ha chiuso il primo semestre 2022 con un giro d’affari di 1,2 miliardi di euro, +24,8% sullo stesso periodo del 2021, superando i ricavi della prima metà del 2019.

La sostenibilità pesa sulle scelte dei consumatori

L’ago della bilancia nelle scelte dei consumatori, rimane però la sostenibilità: il modello di business del fast fashion di per sé non è sostenibile, perché fa leva su costi di produzione bassi e stimola i consumatori a fare acquisti continui, immettendo sul mercato enormi volumi di prodotto. Un format che oggi non convince più soprattutto i giovanissimi: « È in atto un profondo cambiamento, tanto nell'approccio dei consumatori alla sostenibilità quanto nelle esigenze rivolte ai brand. Per questo sarà sempre più importante per i player del settore continuare a proporre business model innovativi, utilizzando informazioni granulari sui propri clienti come fonte di differenziazione – continua Gemma D’Auria di McKinsey –. Una grande opportunità è offerta dal riciclo tessile, che secondo le nostre stime di base potrebbe portare a una riduzione delle emissioni di circa 4 milioni di tonnellate. Circa il 70% dei rifiuti tessili potrebbe essere riciclato da fibra a fibra».

Le iniziative dei grandi gruppi

I grandi gruppi del settore hanno già da tempo cominciato percorsi di trasformazione sostenibile, utilizzando per esempio materiali riciclati, pubblicando i bilanci di sostenibilità. H&M, che da anni dà la possibilità di portare in negozio capi e tessuti da riciclare, alla fine del 2021 ha lanciato un nuovo strumento (Circulator) che entro il 2025 dovrebbe permettere la “conversione” dell’intera produzione del gruppo in ottica circolare.